"Мы не просто создаем гробы": как латвийская пара превратила драму друзей в особый бизнес

"Сначала она сама боялась такого решения и думала, не будет ли это слишком грустно. Однако, когда гробик привезли домой, произошло нечто совершенно неожиданное: кот сам залез в него, свернулся калачиком и стал там спать. Позже это стало его любимым местом как для отдыха, так и для игр", - рассказывают в компании.