"Мы не просто создаем гробы": как латвийская пара превратила драму друзей в особый бизнес
Домашний питомец для многих людей - это не просто животное, а член семьи, верный друг и постоянный спутник. Поэтому момент, когда с ним приходится прощаться, часто оказывается очень болезненным. Именно в такой жизненный миг латвийское семейное предприятие Lapki хочет предложить людям возможность проводить своих верных друзей в последний путь с уважением и любовью, изготавливая специальные гробики для животных.
Идея бизнеса родилась около года назад, когда у друзей основателей компании Lapki умер кот. Тогда они столкнулись с проблемой, о которой многие даже не задумываются - не было возможности найти подходящий и достойный способ попрощаться со своим любимцем.
"Когда мы начали изучать, что доступно в этой сфере в Латвии, то поняли, что выбор очень ограничен. Поскольку у моего мужа уже много лет есть своя столярная мастерская, появилась идея самим изготавливать гробики для животных", - рассказывает представительница Lapki.
Изначально это не задумывалось как бизнес. Это было желание помочь людям в один из самых эмоционально тяжелых моментов - позволить их верному другу уйти с миром, достоинством и любовью.
Не только гробик, но и памятное место
Большая часть клиентов Lapki - это владельцы кошек и собак, желающие обеспечить своему питомцу красивое и продуманное последнее пристанище. В будущем компания видит возможность сотрудничества с ветеринарными клиниками, зоомагазинами и поставщиками ритуальных услуг для животных, чтобы такое решение стало более доступным по всей Латвии.
Представители компании подчеркивают: гробик - это не просто предмет, связанный с утратой. Он может стать символом памяти, куда рядом с питомцем помещают его любимую игрушку, одеяльце или другие вещи, хранящие память о проведенном вместе времени.
"Мы не просто создаем гробы. Мы помогаем людям в один из самых эмоционально тяжелых моментов попрощаться с миром, достоинством и любовью", - подчеркивает представительница компании.
История о коте, который сам выбрал свое место
Представителям компании запомнилась одна особая история о клиентке, которая заказала гробик для своего кота еще при его жизни.
"Сначала она сама боялась такого решения и думала, не будет ли это слишком грустно. Однако, когда гробик привезли домой, произошло нечто совершенно неожиданное: кот сам залез в него, свернулся калачиком и стал там спать. Позже это стало его любимым местом как для отдыха, так и для игр", - рассказывают в компании.
Клиентка позже призналась, что этот случай изменил ее взгляд. Гробик перестал быть лишь символом предстоящей боли расставания, а стал местом, наполненным чувством безопасности, покоя и воспоминаниями о проведенных вместе моментах.
"Эта история очень ярко показывает, что наша работа - это гораздо больше, чем просто изготовление изделия", - признают в Lapki.
Отношение общества к домашним животным меняется
Компания работает только первый год, поэтому объективно оценить долгосрочные тенденции рынка пока невозможно. Однако уже сейчас в Lapki видят, что отношение людей к домашним животным меняется.
Все больше семей воспринимают своих питомцев как полноправных членов семьи, и вместе с этим растет желание позаботиться о достойном прощании.
"Мы верим, что в обществе постепенно растет понимание того, что и домашнее животное заслуживает красивой и достойной памяти", - отмечают в компании.
Семейное предприятие с вниманием к каждой детали
Lapki - это семейное предприятие, где у каждого своя сфера ответственности. Муж отвечает за производство, конструкцию, выбор материалов и качество изделий, а жена - за документацию, общение с клиентами, социальные сети и развитие компании.
Сейчас покраска гробиков выполняется в сотрудничестве с надежным партнером, обеспечивающим профессиональную и качественную отделку. В то же время компания расширяет свою мастерскую, чтобы в будущем весь процесс изготовления - от первой детали до готового изделия - выполнять полностью самостоятельно.
"Эта компания - наш совместно созданный и развиваемый проект, в котором каждое изделие рождается с большой ответственностью и заботой", - рассказывает представительница Lapki.
Планируют расширять ассортимент
В будущем компания планирует расширить предложение, начав изготовление персонализируемых урн для праха. Также в долгосрочной перспективе предприятие хочет разработать гробики большего размера, чтобы помочь владельцам крупных собак.
Представители компании призывают людей не бояться говорить на эту тему, ведь любовь к питомцу не заканчивается в момент его ухода.
"Последнее прощание - это тоже часть этой любви. Мы верим, что уважительное прощание помогает не только почтить память питомца, но и самим владельцам легче пройти через период скорби", - говорят в компании.