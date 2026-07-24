Исследование обнаружило, что менее половины жителей Латвии способны полностью обеспечить себя финансово
Фото: Shutterstock
Денег опять не хватает.
В Латвии

Исследование обнаружило, что менее половины жителей Латвии способны полностью обеспечить себя финансово

Отдел информации

Otkrito.lv

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Менее половины жителей Латвии способны полностью обеспечить себя финансами. Это показало исследование Института финансов Swedbank.

Почти половина жителей Латвии - 49% - считают, что способны полностью самостоятельно обеспечивать свои личные финансы, не полагаясь на помощь других людей или государства. Еще 30% уверены, что смогли бы справиться лишь частично. В то же время 15%, то есть примерно каждый шестой житель страны, признают, что не смогли бы финансово обеспечить себя самостоятельно.

Хотя в 2026 году этот показатель стал самым высоким за последние три года, Латвия по-прежнему уступает соседним странам. В Литве в своей полной финансовой независимости уверены 60% жителей, а в Эстонии - 64%. При этом о полной финансовой зависимости в Литве заявили лишь 6% опрошенных, а в Эстонии - 9%.

Главным фактором, влияющим на уверенность жителей Латвии в своей финансовой самостоятельности, остается уровень доходов: чем выше личный доход человека, тем больше его уверенность в способности самостоятельно управлять своими финансами. При этом заметны различия между мужчинами и женщинами. В Латвии 18% женщин и 11% мужчин признают, что не смогли бы самостоятельно справляться с финансовыми обязательствами и повседневными денежными вопросами. По сравнению с 2025 годом, когда о полной зависимости от чужой помощи говорили 25% женщин, ситуация улучшилась. Однако гендерный разрыв в Латвии по-прежнему более выражен, чем в соседних странах. В Эстонии без посторонней помощи не смогли бы обеспечить свои финансы 11% женщин и 7% мужчин, а в Литве - 8% женщин и 4% мужчин.

Положительной тенденцией стало сокращение числа жителей Латвии, считающих, что не способны самостоятельно позаботиться о своих финансах. Если в 2025 году так отвечали 19% опрошенных, то в 2026 году - уже 15%. Одновременно увеличилась и доля тех, кто ощущает себя полностью финансово независимым: с 45% в 2025 году до 49% в нынешнем году.

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