Исследование обнаружило, что менее половины жителей Латвии способны полностью обеспечить себя финансово

Главным фактором, влияющим на уверенность жителей Латвии в своей финансовой самостоятельности, остается уровень доходов: чем выше личный доход человека, тем больше его уверенность в способности самостоятельно управлять своими финансами. При этом заметны различия между мужчинами и женщинами. В Латвии 18% женщин и 11% мужчин признают, что не смогли бы самостоятельно справляться с финансовыми обязательствами и повседневными денежными вопросами. По сравнению с 2025 годом, когда о полной зависимости от чужой помощи говорили 25% женщин, ситуация улучшилась. Однако гендерный разрыв в Латвии по-прежнему более выражен, чем в соседних странах. В Эстонии без посторонней помощи не смогли бы обеспечить свои финансы 11% женщин и 7% мужчин, а в Литве - 8% женщин и 4% мужчин.