Исследование обнаружило, что менее половины жителей Латвии способны полностью обеспечить себя финансово
Менее половины жителей Латвии способны полностью обеспечить себя финансами. Это показало исследование Института финансов Swedbank.
Почти половина жителей Латвии - 49% - считают, что способны полностью самостоятельно обеспечивать свои личные финансы, не полагаясь на помощь других людей или государства. Еще 30% уверены, что смогли бы справиться лишь частично. В то же время 15%, то есть примерно каждый шестой житель страны, признают, что не смогли бы финансово обеспечить себя самостоятельно.
Хотя в 2026 году этот показатель стал самым высоким за последние три года, Латвия по-прежнему уступает соседним странам. В Литве в своей полной финансовой независимости уверены 60% жителей, а в Эстонии - 64%. При этом о полной финансовой зависимости в Литве заявили лишь 6% опрошенных, а в Эстонии - 9%.
Главным фактором, влияющим на уверенность жителей Латвии в своей финансовой самостоятельности, остается уровень доходов: чем выше личный доход человека, тем больше его уверенность в способности самостоятельно управлять своими финансами. При этом заметны различия между мужчинами и женщинами. В Латвии 18% женщин и 11% мужчин признают, что не смогли бы самостоятельно справляться с финансовыми обязательствами и повседневными денежными вопросами. По сравнению с 2025 годом, когда о полной зависимости от чужой помощи говорили 25% женщин, ситуация улучшилась. Однако гендерный разрыв в Латвии по-прежнему более выражен, чем в соседних странах. В Эстонии без посторонней помощи не смогли бы обеспечить свои финансы 11% женщин и 7% мужчин, а в Литве - 8% женщин и 4% мужчин.
Положительной тенденцией стало сокращение числа жителей Латвии, считающих, что не способны самостоятельно позаботиться о своих финансах. Если в 2025 году так отвечали 19% опрошенных, то в 2026 году - уже 15%. Одновременно увеличилась и доля тех, кто ощущает себя полностью финансово независимым: с 45% в 2025 году до 49% в нынешнем году.