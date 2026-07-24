"Забор сам по себе ничего не решает": Ринкевич анонсировал новый план защиты латвийско-белорусской границы
Президент Эдгар Ринкевич анонсировал новый механизм укрепления границы с Беларусью, но подробности пока держат в секрете. По его словам, одного забора недостаточно — нужны группы быстрого реагирования, способные оперативно действовать на месте.
В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы, однако его содержание пока не раскрывается, заявил президент Эдгар Ринкевич в пятницу в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама". Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать министерствам внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты.
Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась, и для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и "несколько отойти от стандартной политики", проводившейся в последние месяцы.
Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы.
"Ни забор, ни инфраструктура сами по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать", - сказал президент.
Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности.
Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич.
Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной страны на внешней границе Европейского союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала.
Комментируя заявления Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве.