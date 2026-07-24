"Забор сам по себе ничего не решает": Ринкевич анонсировал новый план защиты латвийско-белорусской границы

Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной страны на внешней границе Европейского союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала.