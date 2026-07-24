Пещеры, овраги и Гауя станут основой нового интерактивного центра в Сигулде

Кроме того, центр станет примером того, как природные ресурсы и современные технологии могут сосуществовать. "Этот проект особенно важен для нас, поскольку он одновременно объединяет несколько сложных задач - реконструкцию исторического здания, высокие требования к экологичности и необходимость создать пространство, которое будет функциональным, энергоэффективным и вдохновляющим для посетителей. Наша задача - разработать в среде BIM полный строительный проект, в котором архитектура, инженерные решения и современные технологии будут работать как единая система. Мы также хотим, чтобы само здание стало частью процесса изучения природы и на практике демонстрировало работу возобновляемой энергетики, энергоэффективных и других экологичных решений. Мы благодарны Управлению охраны природы за оказанное доверие и возможность участвовать в реализации проекта. Хороший общественный объект - это не просто здание, а место, которое служит людям десятилетиями, поэтому каждое проектное решение важно уже сегодня", - заявил коммерческий директор архитектурного бюро SEP Олег Уманскис.