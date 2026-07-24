Пещеры, овраги и Гауя станут основой нового интерактивного центра в Сигулде
По заказу Управления охраны природы архитектурное бюро SEP приступило к разработке строительного проекта нового природного центра Национального парка Гауя в Сигулде, на улице Базницас, 1. Существующее здание реконструируют, а прилегающую территорию благоустроят. В результате в старейшем и крупнейшем национальном парке Латвии появится современный интерактивный центр экологического образования и исследований.
"Начало разработки строительного проекта знаменует важный этап в реализации замысла создать в самом сердце Национального парка Гауя, в Сигулде, современный природный центр. Он станет значимой площадкой для экологического образования и изучения природы в Видземе. Конкурс эскизов и последовавшая за ним переговорная процедура позволили сформировать четкое представление о том, как сохранить культурно-историческое наследие здания и одновременно превратить его в экологичное и вдохновляющее место для каждого посетителя. Уникальная геология этой территории, пещеры, лесные овраги и стремительное течение Гауи станут сердцем центра. Мы хотим создать в Национальном парке Гауя место, где каждый сможет не только восхищаться красотой природы, но и на собственном опыте понять, как все эти элементы образуют единую экосистему и какова роль каждого из нас в ее сохранении", - подчеркнула генеральный директор Управления охраны природы Лаура Антейна.
В центре планируется разместить современные экспозиции, посвященные латвийской системе охраны природы, сети природных территорий Natura 2000, природным ценностям и геологии Национального парка Гауя.
Для школьников, студентов и исследователей природы оборудуют лаборатории и помещения для практических занятий. Также предусмотрены небольшой кинозал, информационный центр, классы под открытым небом и благоустроенная территория для проведения образовательных мероприятий на свежем воздухе.
Главная задача при разработке проекта - объединить историческое наследие с современными и экологичными решениями. Реконструированное здание должно стать не только визуально привлекательным, но и доступным для всех посетителей, включая пожилых людей, семьи с детьми, а также людей с нарушениями подвижности или органов чувств.
Кроме того, центр станет примером того, как природные ресурсы и современные технологии могут сосуществовать. "Этот проект особенно важен для нас, поскольку он одновременно объединяет несколько сложных задач - реконструкцию исторического здания, высокие требования к экологичности и необходимость создать пространство, которое будет функциональным, энергоэффективным и вдохновляющим для посетителей. Наша задача - разработать в среде BIM полный строительный проект, в котором архитектура, инженерные решения и современные технологии будут работать как единая система. Мы также хотим, чтобы само здание стало частью процесса изучения природы и на практике демонстрировало работу возобновляемой энергетики, энергоэффективных и других экологичных решений. Мы благодарны Управлению охраны природы за оказанное доверие и возможность участвовать в реализации проекта. Хороший общественный объект - это не просто здание, а место, которое служит людям десятилетиями, поэтому каждое проектное решение важно уже сегодня", - заявил коммерческий директор архитектурного бюро SEP Олег Уманскис.
Природный центр спроектируют как здание с почти нулевым потреблением энергии. В нем установят солнечные панели, тепловые насосы, системы накопления энергии и интеллектуального контроля потребления.
Экологичные технологии будут заметны и посетителям. Интерактивные элементы позволят следить за объемами производимой и потребляемой зданием энергии, а также за сбором дождевой воды. Таким образом, внутренние помещения и территория вокруг центра будут объединены в общую образовательную среду.
"Мы гордимся Национальным парком Гауя на мировом уровне. Это место, где местные жители и туристы со всего мира могут восхищаться красотой природы и культурно-историческим наследием. Мы рады, что природный центр создается именно в Сигулде, где особенно ярко раскрываются природные и культурно-исторические ценности Национального парка Гауя. Это подтверждает значение нашего края как одного из ведущих центров природного туризма, экологического образования и устойчивого развития", - заявил председатель Сигулдской краевой думы Линардс Кумскис.
На проектирование и строительство природного центра предусмотрено 2,3 млн евро. Общий объем финансирования проекта составит 4,97 млн евро, из которых 4,2 млн евро предоставит Европейский фонд регионального развития, а 745 тыс. евро будут выделены из государственного бюджета.
Завершить создание природного центра планируется до конца 2029 года.
Национальный парк Гауя был основан в 1973 году и стал первым национальным парком Латвии. Он занимает около 92 000 гектаров и создан для охраны уникальных природных ценностей древней долины Гауи и прилегающих территорий, а также для развития отдыха, экологического образования и туризма.