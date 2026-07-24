Магазины Mere в Латвии должны немедленно прекратить работу

В приложение к санкционному регламенту внесены 48 физических и 168 юридических лиц. Включение в этот список предусматривает замораживание всех денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих этим лицам, организациям или структурам, находящихся в их распоряжении или под их контролем. Также запрещается прямо или косвенно предоставлять им или в их интересах денежные средства и экономические ресурсы.