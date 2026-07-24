Магазины Mere в Латвии должны немедленно прекратить работу
Сеть магазинов Mere в Латвии должна немедленно прекратить хозяйственную деятельность. Владелец управляющей компании, российский предприниматель Сергей Шнайдер, а также связанные с ним предприятия попали под санкции Евросоюза.
В 21-й пакет санкций Европейского союза включен владелец компании Latprodukti, управляющей сетью розничных магазинов Mere, российский предприниматель Сергей Шнайдер. Об этом агентству LETA сообщили в Службе финансовой разведки Латвии (FID).
В FID пояснили, что санкции также распространяются на компании Latprodukti и латвийский филиал Valiente, управляющие сетью магазинов Mere. Компании должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность в соответствии с санкционными ограничениями ЕС.
Шнайдер включен в санкционный список за материальную или финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сообщили в FID.
Шнайдеру косвенно принадлежит более 50% долей в Latprodukti и латвийском филиале Valiente.
В FID отмечают, что новый пакет санкций направлен против российского энергетического сектора, являющегося одним из важнейших источников государственных доходов, а также предусматривает дополнительные ограничения для финансовой отрасли. Цель санкций - еще больше ограничить возможности России финансировать военную агрессию против Украины.
В приложение к санкционному регламенту внесены 48 физических и 168 юридических лиц. Включение в этот список предусматривает замораживание всех денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих этим лицам, организациям или структурам, находящихся в их распоряжении или под их контролем. Также запрещается прямо или косвенно предоставлять им или в их интересах денежные средства и экономические ресурсы.
В энергетическом секторе выявлено более 40 новых судов российского теневого флота. Чтобы сократить доходы России от экспорта нефти, новым пакетом санкций до 14 июля 2027 года приостановлено изменение ценового потолка. Он сохранится на нынешнем уровне - 44,10 доллара США за баррель.
Ранее действовавшие санкционные правила ЕС предусматривали регулярный пересмотр потолка цен на российскую нефть в соответствии со средней стоимостью нефти на мировом рынке. По данным FID, принятые поправки устраняют риск повышения установленного Евросоюзом потолка цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты из-за геополитической ситуации и резких колебаний нефтяных цен. Речь идет о продукции, при транспортировке которой лица из ЕС могут предоставлять техническую помощь и другие услуги.
В санкционный список также включен еще один нефтеперерабатывающий завод в третьей стране, где перерабатывают или смешивают нефтепродукты либо минеральные удобрения российского происхождения. Перечень дополнен отдельными российскими портами, шлюзами и аэропортами, сотрудничество с которыми запрещено.
В список внесены новые финансовые учреждения, с которыми запрещено проводить операции. Ограничения также касаются зарегистрированных за пределами ЕС юридических лиц, предоставляющих услуги с криптоактивами или платежные услуги лицам из санкционных списков, а также компаний, которые иным образом существенно препятствуют достижению целей санкций.
Хотя в настоящее время в соответствующее приложение еще не включено ни одно лицо, введение такого механизма является четким сигналом поставщикам услуг с криптоактивами из третьих стран. На них могут распространить санкции ЕС, если они будут участвовать в операциях, нарушающих санкционные правила Евросоюза.
В перечень кредитных учреждений, с которыми запрещено проводить операции, добавлены еще 33 организации. Таким образом, их общее число превысило 100.
В список банков третьих стран, использующих российскую Систему передачи финансовых сообщений Центробанка РФ (СПФС), включено одно кредитное учреждение из Кыргызстана. Перечень финансовых организаций, предоставляющих услуги с криптоактивами и существенно препятствующих достижению целей санкций, пополнили более 20 учреждений. Отныне сотрудничество и любые операции с ними запрещены.
Новый пакет санкций также расширяет список товаров и технологий, которые могут способствовать наращиванию военного и технологического потенциала России или развитию ее оборонного сектора и сферы безопасности. Эти товары и технологии запрещено экспортировать в Россию и перевозить транзитом через ее территорию.
Запрет распространится на отдельные авиационные изделия, предназначенные для использования в беспилотных летательных аппаратах, системах радиоэлектронного подавления и перехвата, а также пусковых системах.
В связи с участием Беларуси в войне России против Украины новые ограничительные меры введены и против этой страны. Часть из них согласована с новыми санкциями в отношении России.
Принятые ограничения предусматривают включение в санкционный список новых лиц, которые могут способствовать наращиванию военного и технологического потенциала Беларуси или России. Кроме того, расширен запрет на экспорт определенных товаров, в том числе отдельных авиационных изделий, используемых в беспилотниках.
Ранее сообщалось, что страны ЕС в четверг согласовали новый пакет санкций против России. Договоренность была достигнута после нескольких недель переговоров.