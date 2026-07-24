Стендзениекса исключили из списка кандидатов в Сейм - вспомнили судимость

В 2018 году Стендзениекс был осужден по статье "За изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических и психотропных веществ без цели их реализовать". Суд Видземского предместья Риги приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Сам Стендзениекс прокомментировал предъявленное ему обвинение, сказав, что "это старые глупости".