Стендзениекса исключили из списка кандидатов в Сейм - вспомнили судимость
Центральная избирательная комиссия Латвии исключила Эрика Стендзениекса из списка кандидатов в депутаты Сейма. Основанием стало ограничение, предусмотренное законом для лиц, осужденных за умышленные преступления.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии приняла решение исключить депутата Рижской думы Эрика Стендзениекса из списка кандидатов партии "Латвия на первом месте" (LPV) на выборах в 15-й Сейм. Как сообщили в ЦИК, после проверки информации, полученной из Информационного центра МВД, было установлено, что на Стендзениекса распространяется ограничение, предусмотренное законом о выборах в Сейм.
Согласно законодательству, кандидатами не могут быть зарегистрированы лица, осужденные за умышленные преступления, если они не были реабилитированы или их судимость не была погашена либо снята.
На заседание ЦИК были приглашены сам Эрик Стендзениекс и представитель партии Эверита Зариня. По данным комиссии, Стендзениекс согласился с решением об исключении его из списка кандидатов.
В 2018 году Стендзениекс был осужден по статье "За изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических и психотропных веществ без цели их реализовать". Суд Видземского предместья Риги приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Сам Стендзениекс прокомментировал предъявленное ему обвинение, сказав, что "это старые глупости".
Это уже не первое изменение в списках претендентов на места в 15-м Сейме. Ранее ЦИК исключила Юрия Есипенко из списка объединения "Центр согласия" после того, как выяснилось, что он не является гражданином Латвии. Также из списка Новой консервативной партии был исключен Ренард Розе, который не соответствует установленному возрастному цензу.
Всего на выборы в 15-й Сейм Латвии зарегистрированы 14 списков кандидатов. Голосование состоится в начале октября.