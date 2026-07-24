Американская компания построит в Латвии крупный ракетный завод за 90 млн евро
23 июля министр экономики Виктор Валайнис подписал меморандум о взаимопонимании с созданной в Латвии американской компанией Native Trading по развитию завода полного цикла по производству артиллерийских ракет. Инвестора привлекло Министерство экономики совместно с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA).
Цель меморандума - способствовать сотрудничеству, оценить предпосылки для реализации инвестиционного проекта, а также укрепить устойчивый экономический рост Латвии, развитие инноваций и промышленности с высокой добавленной стоимостью.
Проект предусматривает создание завода полного цикла по производству артиллерийских ракет. На предприятии планируется осуществлять все основные этапы производства - изготовление твердого ракетного топлива, наполнение боевых частей взрывчатыми веществами, окончательную сборку и квалификационные испытания. Общий объем инвестиций оценивается в 70-90 млн евро.
"Безопасность основывается не только на возможностях вооруженных сил, но и на промышленном потенциале государства. Развивая в Латвии производство артиллерийских ракет полного цикла, мы одновременно укрепляем безопасность страны, способствуем развитию промышленности с высокой добавленной стоимостью и создаем новые рабочие места. Такие инвестиции означают повышение устойчивости Латвии, ее экспортного потенциала и долгосрочного экономического роста", - подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.
В рамках проекта в Латвии создадут современные производственные мощности с высокой добавленной стоимостью. Они будут ориентированы как на укрепление обороноспособности Латвии, так и на удовлетворение спроса на международных рынках.
"Латвия продемонстрировала четкую готовность содействовать инновациям, экономическому росту и развитию промышленности. Наша цель - создать долгосрочное партнерство, которое обеспечит высококвалифицированные рабочие места, привлечет значительные иностранные инвестиции и укрепит промышленный потенциал региона. Этот проект связан не только со строительством завода. Речь идет о тесном и долгосрочном сотрудничестве между Соединенными Штатами и Латвией, основанном на доверии, прозрачности, инновациях и общей приверженности экономическому развитию и региональной безопасности", - заявил исполнительный директор Native Trading Натан Бошамп.
Во время реализации проекта LIAA будет координировать сотрудничество между инвестором и задействованными государственными учреждениями, обеспечивая необходимую поддержку. Проект уже достиг высокой степени готовности. В настоящее время готовятся документы, необходимые для учреждения компании, оцениваются возможные места размещения завода, а совместно с государственными учреждениями продвигаются процессы, необходимые для реализации проекта.
Учитывая стратегическое значение проекта для экономики и безопасности Латвии, при необходимости для его реализации будут доступны созданные государством механизмы приоритетного продвижения стратегических инвестиций, включая так называемый "зеленый коридор".
"Это один из наиболее значимых новых инвестиционных проектов в оборонной промышленности Латвии за последние годы. Работа Министерства экономики и LIAA по привлечению инвестиций стала важным условием для того, чтобы инвестор выбрал Латвию для реализации этого проекта. Он уже достиг высокой степени готовности, и LIAA продолжит координировать сотрудничество между инвестором и государственными учреждениями, чтобы обеспечить его успешную реализацию", - отметила заместитель директора LIAA по вопросам привлечения инвестиций Лаура Штровалде.
Согласно первоначальным расчетам, благодаря реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест. В течение пяти лет после начала работы завода объем экспорта планируется довести как минимум до 600 млн евро.
Проект предусматривает привлечение частных инвестиций на сумму не менее 70 млн евро. Ожидается, что в течение пяти лет он принесет государственному бюджету Латвии не менее 68 млн евро в виде налоговых поступлений. Реализовать проект планируется за 24 месяца.
Это один из крупнейших новых инвестиционных проектов в оборонной промышленности Латвии. Он развивается в период, когда в Европе и странах НАТО стремительно растет спрос на производственные мощности оборонной отрасли и значительно увеличиваются вложения в укрепление безопасности и обороноспособности.
Реализация проекта позволит создать в Латвии высококвалифицированные рабочие места, существенно увеличить экспортный потенциал и укрепить позиции страны в международных цепочках поставок оборонной продукции.