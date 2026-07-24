Американская компания построит в Латвии крупный ракетный завод за 90 млн евро

"Это один из наиболее значимых новых инвестиционных проектов в оборонной промышленности Латвии за последние годы. Работа Министерства экономики и LIAA по привлечению инвестиций стала важным условием для того, чтобы инвестор выбрал Латвию для реализации этого проекта. Он уже достиг высокой степени готовности, и LIAA продолжит координировать сотрудничество между инвестором и государственными учреждениями, чтобы обеспечить его успешную реализацию", - отметила заместитель директора LIAA по вопросам привлечения инвестиций Лаура Штровалде.