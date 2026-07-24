За "свет" надо платить: посещение Национальной библиотеки в Риге перестанет быть бесплатным

В то же время ряд категорий посетителей сможет осматривать библиотеку бесплатно. Льготы предусмотрены для участников мероприятий, проходящих в библиотеке, латвийских библиотекарей, членов международных музейных организаций, а также для организованных групп студентов. В специальные акционные дни посещение здания будет бесплатным для всех.