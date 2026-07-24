За "свет" надо платить: посещение Национальной библиотеки в Риге перестанет быть бесплатным
В Латвии впервые могут ввести плату за самостоятельное посещение Национальной библиотеки. Согласно проекту новых правил, за осмотр знаменитого "Замка света" без экскурсовода посетителям придется заплатить 3 евро.
Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили проект новых правил, который предусматривает введение платы за самостоятельное посещение здания библиотеки, а также повышение стоимости ряда других услуг.
Главное нововведение касается осмотра здания без экскурсовода. Если изменения утвердят, с 7 сентября за вход придется платить 3 евро. При этом читательский билет по-прежнему будет оформляться бесплатно, а пользоваться библиотечными услугами можно будет без дополнительной платы.
Проект также предусматривает увеличение штрафа за просрочку возврата книг - с 10 до 50 центов за каждый день, а также повышение стоимости некоторых абонементов, услуг по оцифровке документов и межбиблиотечного обмена.
Кроме того, планируется изменить стоимость аренды помещений библиотеки, ввести новые платные услуги, связанные с обработкой цифровых данных и использованием вычислительных мощностей для обучения моделей искусственного интеллекта.
В то же время ряд категорий посетителей сможет осматривать библиотеку бесплатно. Льготы предусмотрены для участников мероприятий, проходящих в библиотеке, латвийских библиотекарей, членов международных музейных организаций, а также для организованных групп студентов. В специальные акционные дни посещение здания будет бесплатным для всех.
Проект новых правил еще должен быть рассмотрен и утвержден Кабинетом министров Латвии. Если документ будет принят, большинство изменений вступит в силу после его утверждения, а плата за самостоятельное посещение здания начнет действовать с 7 сентября.
Ранее сообщалось, что в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) с 1 июля ввели послабления - теперь в часть читальных залов можно приходить с кофе или чаем, а в большинстве залов разрешены и другие безалкогольные напитки. Одновременно библиотека перешла на летний график работы.