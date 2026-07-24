Латвийским автоводителям сообщили, на каких шоссе сейчас введены самые существенные ограничения движения
Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, в настоящее время дорожные работы продолжаются на 68 участках государственных автодорог Латвии.
Наиболее серьезные ограничения движения действуют на участках между Валдемарпилсом и Руде, Балви и Литене, в окрестностях Даугавпилса, а также на дороге от Озолайне до Барбеле. Водителей призывают заранее планировать поездки и учитывать дополнительное время в пути.
По-прежнему закрыт участок региональной автодороги Слока - Талси (P128) у реки Дурсупе, который был размыт сильными ливнями. Для поездок между Ригой и Талси рекомендуется использовать Вентспилсское шоссе (A10), а также региональную дорогу P131 через Упесгриву. Местное движение организовано по муниципальным и местным дорогам.
Актуальная информация обо всех ограничениях движения опубликована на интерактивной карте на сайте Latvijas Valsts ceļi. Водителям рекомендуют ознакомиться с ней перед поездками на выходных.
Наиболее значительные ограничения на главных государственных автодорогах:
На Даугавпилсском шоссе (A6):
- в Икшкиле организовано двустороннее движение по одной проезжей части, скорость ограничена до 50 км/ч, время проезда участка - около 16 минут;
- на участке от Госпори до Ницгале работают два временных светофора, действуют ограничения скорости 30, 50 и 70 км/ч, время проезда - около 40 минут;
- на участке от Калнишки до Любасте установлен один временный светофор, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, время проезда - около 25 минут.
На Лиепайском шоссе (A9) между Блидене и Братским кладбищем у Пурвакрогса работают два временных светофора, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, местами сужена проезжая часть. Время проезда составляет около 30 минут.
На транспортной развязке Даугавпилсской окружной дороги (A14) и на участке до Свенте работают три временных светофора, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч. Проезд участка занимает около 30 минут.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в центре Риги на улице с интенсивным движением установили два пешеходных светофора.