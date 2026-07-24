Латвийским автоводителям сообщили, на каких шоссе сейчас введены самые существенные ограничения движения

Наиболее серьезные ограничения движения действуют на участках между Валдемарпилсом и Руде, Балви и Литене, в окрестностях Даугавпилса, а также на дороге от Озолайне до Барбеле. Водителей призывают заранее планировать поездки и учитывать дополнительное время в пути.