Из-за ремонта трамвайных путей в центре Риги перенесут популярную остановку
С понедельника, 27 июля, из-за ремонта трамвайных путей временно изменится расположение остановки "Grēcinieku iela" в направлении Пардаугавы. Изменения затронут несколько автобусных и троллейбусных маршрутов, при этом трамвайная остановка останется на прежнем месте.
Из-за ремонта трамвайных путей с понедельника, 27 июля, временно перенесут остановку "Grēcinieku iela" в направлении Пардаугавы для автобусов маршрутов № 22, N3, N10 и N22, а также троллейбусов № 9 и 27.
Автобусы и троллейбусы будут останавливаться на временной остановке "Grēcinieku iela", расположенной у края проезжей части возле здания по адресу набережная 11 Ноября, 31.
Местоположение трамвайной остановки не изменится - во время ремонтных работ трамваи продолжат останавливаться на действующей остановке "Grēcinieku iela".
🚧 No 27. jūlija remontdarbu laikā pārcels pieturu “Grēcinieku iela” Pārdaugavas virzienā— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) July 24, 2026
Sliežu remontdarbu dēļ no pirmdienas, 27. jūlija, 22., N3, N10 un N22 maršruta autobusi, kā arī 9. un 27. maršruta trolejbusi Pārdaugavas virzienā apstāsies pagaidu pieturā “Grēcinieku… pic.twitter.com/7JvVJuGDEZ