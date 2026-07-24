Из-за ремонта трамвайных путей в центре Риги перенесут популярную остановку
Фото: Google Maps
Пассажиров в Риге предупредили о переносе остановки "Grēcinieku iela".
В Латвии

Из-за ремонта трамвайных путей в центре Риги перенесут популярную остановку

Отдел новостей

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С понедельника, 27 июля, из-за ремонта трамвайных путей временно изменится расположение остановки "Grēcinieku iela" в направлении Пардаугавы. Изменения затронут несколько автобусных и троллейбусных маршрутов, при этом трамвайная остановка останется на прежнем месте.

Из-за ремонта трамвайных путей с понедельника, 27 июля, временно перенесут остановку "Grēcinieku iela" в направлении Пардаугавы для автобусов маршрутов № 22, N3, N10 и N22, а также троллейбусов № 9 и 27.

Автобусы и троллейбусы будут останавливаться на временной остановке "Grēcinieku iela", расположенной у края проезжей части возле здания по адресу набережная 11 Ноября, 31.

Местоположение трамвайной остановки не изменится - во время ремонтных работ трамваи продолжат останавливаться на действующей остановке "Grēcinieku iela".

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