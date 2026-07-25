В Эстонии считают, что авиакомпании airBaltic предстоит банкротство
Компании airBaltic, по-видимому, придется пройти процедуру банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротствею. Об этом сказал изданию Postimees бывший генеральный директор Estonian Air Тоомас Петерсон.
"В США процесс санации в большей степени ориентирован на саму фирму и основан на прецедентах. В Европе он скорее ориентирован на кредиторов и основан, так сказать, на «букве закона», - отмечает Тоомас Петерсон.
По его словам, в США более крупные рынки капитала, и именно там базируются лизинговые компании, предоставляющие самолеты. Этот процесс позволяет продолжать полеты и предполагает привлечение свежего капитала, включая реструктуризацию акционерного капитала и, конечно же, существенное изменение бизнес-плана.
Эксперт полагает, что в случае с airBaltic это означает больший уклон в сторону концепции ACMI (модель лизинга, где аббревиатура расшифровывается как Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance, то есть самолет, экипаж, техобслуживание и страхование) и приостановку столь масштабного расширения, включая сокращение количества заказов на самолеты.
Тоомас Петерсон отмечает, что для Эстонии самое важное - это вклад Таллинского аэропорта, в том числе отказ от получения дивидендов.
"Нельзя вкладывать в airBaltic «глупые деньги», что с азартом обсуждали некоторые местные политики и чего я пытался избежать в своих статьях".
Г-н Петерсон полагает, что следует рассмотреть возможность создания в Таллине частной региональной авиакомпании, работающей по принципу point-to-point, которая будет ежедневно обслуживать крупнейшие узловые аэропорты Европы.