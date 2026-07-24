Забытая на плите сковородка "эвакуировала" 55 человек в Марупском крае
Обычный ужин обернулся эвакуацией: из-за подгоревшей на плите еды из здания в Бабитской волости вчера вывели 55 человек. Похожих вызовов за сутки у пожарных было еще три.
Вызов в трехэтажное общественное здание в Бабитской волости поступил приблизительно в 18:00. Там на кухне первого этажа подгорела оставленная без присмотра еда. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались 55 человек, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.
Всего вчера ГПСС получила четыре вызова в места, где подгорела оставленная без присмотра еда. Остальные три вызова поступили из Риги.
Пожарные ежедневно получают вызовы, в которых жители сообщают о задымлении на лестничной клетке или о дыме в окне жилого дома. Чаще всего при обследовании здания пожарные констатируют, что на плите в кухне подгорела еда, а дома никого нет или жильцы спят.
За прошедшие сутки ГПСС в общей сложности получила 43 вызова: девять - на тушение пожаров, 16 - на спасательные работы, еще 18 вызовов были ложными. Пожарные выезжали на ликвидацию возгорания прицепа грузового автомобиля, заброшенного здания, сухой травы, мусора и трансформатора.