Роста цен на латвийских АЗС долго ждать не придется: цены на нефть подскочили до 100 долларов за баррель
По итогам торгов в четверг нефть подорожала более чем до 100 долларов за баррель после атак поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море.
Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже выросла на 7%, превысив символическую отметку в 100 долларов за баррель.
Атаки хуситов потенциально открыли новый фронт в войне на Ближнем Востоке, а президент США Дональд Трамп пригрозил им "серьезным военным наказанием". Тем временем Иран продолжил наносить удары по странам Персидского залива в ответ на атаки США.
Хотя наибольшее внимание привлек рост цен на нефть, на Уолл-стрит акции подешевели после того, как Alphabet и Tesla сообщили о снижении прибыли во втором квартале. Акции Alphabet упали в цене на 6,9%, а Tesla - на 14,5%.
Помимо опасений, связанных с ростом цен на нефть и слабостью сектора искусственного интеллекта, на Уолл-стрит начали беспокоиться и о сезонной динамике. Конец лета исторически считается слабым периодом для рынков.
Атаки в Красном море усилили опасения по поводу поставок нефти в условиях серьезных перебоев с транспортировкой через Ормузский пролив. Саудовская Аравия использовала порты Красного моря для экспорта миллионов баррелей нефти, которые обычно перевозились через Ормузский пролив. Закрытие этого транспортного маршрута может сократить предложение нефти на рынке.
На электронных торгах Нью-Йоркской биржи цена нефти марки WTI в четверг выросла на 6,2% - до 92,19 доллара за баррель. Нефть марки Brent на Лондонской бирже подорожала на 7% - до 100,69 доллара за баррель.
Цена природного газа на нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF) в четверг снизилась на 1% - до 61,90 евро за мегаватт-час.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что нефть опять дорожает: экономисты считают, что Латвия от этого пострадает сильнее, чем другие страны.