Купаться или не стоит? Какова температура воды по всей Латвии
Планируете искупаться на выходных? В Вентспилсе вода все еще бодрит — 13 градусов, зато в Риге и портах потеплело до 18-19.
На большей части побережья Латвии температура воды в море составляет 16-18 градусов, свидетельствует информация, предоставленная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ) и самоуправлениями.
В четверг на пляже в Вентспилсе температура воды в море составляла 13 градусов, в Лиепае и Юрмале - примерно 16 градусов, в Риге - около 18 градусов.
Согласно данным ЛЦСГМ, температура воды в портах в пятницу утром составляла 16-18 градусов, в Скултском порту и у Даугавгривского мола - приблизительно 19 градусов.
В реках вода остыла до 15-21 градуса, в крупнейших озерах и водохранилищах ее температура составляет 19-21 градус.
Самый высокий уровень воды и самая низкая температура - в реках Курземе. В Венте в пятницу утром температура воды составляла 17-18 градусов, в Лиелупе и Даугаве - 20-21 градус.
Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в реках в ближайшие дни будет немного колебаться, а в Курземе - понизится.