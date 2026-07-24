Европа столкнулась с неожиданной проблемой: молодежь не хочет становиться начальниками

На европейском континенте численность экономически активного населения постоянно сокращается. Если компании не будут готовить новых лидеров и мотивировать сотрудников брать на себя управленческие функции, им станет все труднее сохранять эффективность своих организаций. "Работающих людей будет становиться все меньше, особенно в Европе. Если мы не будем готовить новых руководителей и людей, готовых брать на себя ответственность за команды, нас ждут все более серьезные вызовы, связанные с эффективностью организаций", - предупредил эксперт.