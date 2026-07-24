Европа столкнулась с неожиданной проблемой: молодежь не хочет становиться начальниками
Все меньше молодых людей мечтают стать начальниками. Согласно исследованиям, лишь 6% представителей поколения Z хотят занять руководящие должности, предпочитая баланс между работой и личной жизнью, что уже вызывает тревогу у крупных компаний.
Для поколения Z карьерный рост больше не означает автоматический успех - молодые люди все чаще предпочитают баланс между работой и личной жизнью. Эта тенденция становится серьезным вызовом для компаний, которые уже сейчас сталкиваются с трудностями при подготовке нового поколения руководителей.
"Согласно мировым исследованиям, только около 6% представителей поколения Z хотят занимать руководящие должности и становиться начальниками. Для организаций и их структуры это очень серьезная проблема", - заявил в интервью Euronews генеральный директор компании Enpulse и эксперт по вовлеченности сотрудников Томаш Шклярский.
Повышение по службе сегодня означает гораздо большую нагрузку
По словам эксперта, нежелание занимать руководящие должности прежде всего связано с постоянно растущим объемом обязанностей менеджеров. За последние годы значительно увеличилось количество сотрудников, приходящихся на одного руководителя - средний размер команды вырос примерно с шести до двенадцати человек.
В результате руководители оказываются под все большим давлением. С одной стороны, они отвечают перед руководством за достижение бизнес-целей, а с другой - обязаны обеспечивать развитие, мотивацию и благополучие все более многочисленных команд.
"Поколение Z очень реалистично оценивает, что означает баланс между работой и личной жизнью и от чего придется отказаться, чтобы стать руководителем. Молодые люди прекрасно видят, какая нагрузка связана с управлением людьми. Руководитель несет ответственность как перед вышестоящим руководством, так и за постоянно растущие команды, о которых необходимо должным образом заботиться", - подчеркнул Шклярский.
Проблема, которая может особенно сильно ударить по Европе
Снижение интереса к руководящим должностям - это не проблема отдельных компаний, а глобальная тенденция, которая может особенно болезненно сказаться на Европе из-за демографических изменений.
На европейском континенте численность экономически активного населения постоянно сокращается. Если компании не будут готовить новых лидеров и мотивировать сотрудников брать на себя управленческие функции, им станет все труднее сохранять эффективность своих организаций. "Работающих людей будет становиться все меньше, особенно в Европе. Если мы не будем готовить новых руководителей и людей, готовых брать на себя ответственность за команды, нас ждут все более серьезные вызовы, связанные с эффективностью организаций", - предупредил эксперт.
Хотя искусственный интеллект все активнее внедряется в бизнес и автоматизирует многие процессы, по мнению Томаша Шклярского, он не сможет решить проблему нехватки руководителей.