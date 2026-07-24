Украина нанесла массированный удар по России: под Санкт-Петербургом загорелся очередной склад Wildberries

По данным российских и украинских СМИ, после атаки загорелся логистический комплекс Wildberries в поселке Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, рядом с Санкт-Петербургом. Независимое российское издание "Астра", ссылаясь на анализ открытых источников и видеозаписи очевидцев, сообщает, что после удара в разных районах Санкт-Петербурга были замечены как минимум два крупных пожара.