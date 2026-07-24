Украина нанесла массированный удар по России: под Санкт-Петербургом загорелся очередной склад Wildberries
В ночь на пятницу Украина провела масштабные атаки беспилотниками по России и оккупированному Крыму. После ударов вспыхнули склады Wildberries под Санкт-Петербургом, в Твери и Симферополе, а над городами поднялись густые клубы дыма.
В ночь на пятницу Украина провела масштабную атаку беспилотниками по территории России и оккупированного Крыма. После ударов вспыхнули крупные пожары на складах Wildberries под Санкт-Петербургом, в Твери и Симферополе.
По данным российских и украинских СМИ, после атаки загорелся логистический комплекс Wildberries в поселке Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, рядом с Санкт-Петербургом. Независимое российское издание "Астра", ссылаясь на анализ открытых источников и видеозаписи очевидцев, сообщает, что после удара в разных районах Санкт-Петербурга были замечены как минимум два крупных пожара.
Издание также опубликовало фотографии густых клубов черного дыма над городом. Украинский Telegram-канал Exilenova+ разместил видео предполагаемого удара по объекту в Ленинградской области.
Утром пресс-служба Wildberries сообщила о временной приостановке работы логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге. Когда они возобновят работу, пока не уточняется.
По информации "Астра", ночью также были атакованы логистические центры Wildberries в Твери и Симферополе. В обоих городах после ударов вспыхнули пожары на складах компании.
Отмечается, что за последние недели украинские военные уже несколько раз наносили удары по складам Wildberries в различных регионах России.