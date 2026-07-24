Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:06
В пятницу погода в Латвии готовит сюрприз
В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность: временами будет выглядывать солнце, однако местами сформируются дождевые и грозовые облака, главным образом в центральных и восточных районах страны, прогнозируют синоптики.
Как и в предыдущие дни, облачность будет малоподвижной, поэтому в отдельных районах возможны сильные ливни. В то же время на большей части территории Латвии осадков ожидается мало или не будет совсем. При слабом ветре температура воздуха повысится до +19...+23 градусов.
В Риге в солнечные периоды воздух прогреется до +21 градуса. Возможен кратковременный дождь. Ветер будет преимущественно слабым, северного направления.