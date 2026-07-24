В пятницу погода в Латвии готовит сюрприз

Как и в предыдущие дни, облачность будет малоподвижной, поэтому в отдельных районах возможны сильные ливни. В то же время на большей части территории Латвии осадков ожидается мало или не будет совсем. При слабом ветре температура воздуха повысится до +19...+23 градусов.