Не Нарва и не "зеленые человечки": как Россия может проверить готовность НАТО
Фото: Otkrito.lv
Россия усиливает психологическую войну и пытается посеять панику в странах НАТО.
В Латвии

Не Нарва и не "зеленые человечки": как Россия может проверить готовность НАТО

Отдел новостей

Lsm.lv / Otkrito.lv

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Россия уже давно продвигает нарратив о том, что воюет не с Украиной, а с НАТО, и регулярно угрожает странам альянса. Однако позволить себе прямую провокацию или применение силы против НАТО Москва не может, считают внешнеполитические эксперты, выступившие в программе Латвийского радио "Krustpunktā".

Старший научный сотрудник Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш считает, что Россия будет искать способы отвлечь внимание своего населения от проблем на фронте. Вероятнее всего, речь может идти о гибридных атаках, сообщает LSM.lv.

Председатель правления Латвийской трансатлантической организации Янис Карлсбергс отмечает, что Москва усиливает психологическую и информационную войну.

"Цель - создать давление и панику, снизить поддержку Украины и заставить союзников больше заниматься собственной безопасностью", - пояснил он.

Исследователь Национальной академии обороны Валдис Кузьмин не согласен с тем, что неудачи в Украине автоматически подтолкнут Россию к новому конфликту. Однако он признает, что война все заметнее входит в повседневную жизнь россиян.

Удары по флоту в Азовском и Черном морях, нефтеперерабатывающим заводам и складам показывают жителям России, что последствия войны могут затронуть и их. При этом российские власти и популярные Telegram-каналы продолжают утверждать, что страна воюет с НАТО, поскольку Украина якобы не могла бы сопротивляться самостоятельно.

Карлсбергс считает, что России удалось убедить Запад в собственной непредсказуемости. Однако в действительности Москва не заинтересована в нападении на инфраструктуру или территорию НАТО, поскольку это не поможет ей добиться успеха в Украине.

По мнению Кажоциньша, российская военная риторика во многом рассчитана на внутреннюю аудиторию. Даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков теперь называет происходящее войной, хотя раньше это было невозможно.

Украинские беспилотники, залетавшие на территорию Латвии и других стран, Кузьмин не считает провокацией. По его мнению, это могло быть результатом применения средств радиоэлектронной борьбы.

Однако Россия может проверять границы допустимого другими способами. В частности, участились удары по судам третьих стран, направляющимся в Одессу.

Кузьмин допускает, что Москва может попытаться закрыть часть Черного моря и объявить находящиеся там суда законными целями, игнорируя международные нормы. Подобные ограничения теоретически могут коснуться и воздушного пространства. Однако ответом других государств может стать ограничение деятельности российского флота, что приведет к серьезным потерям для России.

Кажоциньш исключает возможность обычного российского вторжения, например в эстонскую Нарву. Сценарий с "маленькими зелеными человечками", использованный при оккупации Крыма, больше не сработает, поскольку страны НАТО к нему готовы.

Эксперты подчеркивают, что альянсу не следует публично рассказывать, как именно он ответит на возможные действия Москвы.

Карлсбергс напомнил, что командующий ВВС Германии ранее заявил: если агрессор сделает хотя бы один шаг в Балтии, немецким военным уже известны цели на территории России. Эксперты также приводят пример повреждения кабелей в Балтийском море. После того как НАТО усилило присутствие в регионе, такие инциденты прекратились.

Кузьмин прогнозирует, что война в Украине в ближайшее время не закончится, поскольку ни у России, ни у Украины пока нет ясного пути выхода из нее.

По его мнению, конфликт может напоминать многолетнее противостояние Северной и Южной Кореи и продолжаться десятилетиями. Кажоциньш также согласен, что быстрого военного решения у этой войны нет.

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