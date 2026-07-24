Не Нарва и не "зеленые человечки": как Россия может проверить готовность НАТО
Россия уже давно продвигает нарратив о том, что воюет не с Украиной, а с НАТО, и регулярно угрожает странам альянса. Однако позволить себе прямую провокацию или применение силы против НАТО Москва не может, считают внешнеполитические эксперты, выступившие в программе Латвийского радио "Krustpunktā".
Председатель правления Латвийской трансатлантической организации Янис Карлсбергс отмечает, что Москва усиливает психологическую и информационную войну.
"Цель - создать давление и панику, снизить поддержку Украины и заставить союзников больше заниматься собственной безопасностью", - пояснил он.
Исследователь Национальной академии обороны Валдис Кузьмин не согласен с тем, что неудачи в Украине автоматически подтолкнут Россию к новому конфликту. Однако он признает, что война все заметнее входит в повседневную жизнь россиян.
Удары по флоту в Азовском и Черном морях, нефтеперерабатывающим заводам и складам показывают жителям России, что последствия войны могут затронуть и их. При этом российские власти и популярные Telegram-каналы продолжают утверждать, что страна воюет с НАТО, поскольку Украина якобы не могла бы сопротивляться самостоятельно.
Карлсбергс считает, что России удалось убедить Запад в собственной непредсказуемости. Однако в действительности Москва не заинтересована в нападении на инфраструктуру или территорию НАТО, поскольку это не поможет ей добиться успеха в Украине.
По мнению Кажоциньша, российская военная риторика во многом рассчитана на внутреннюю аудиторию. Даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков теперь называет происходящее войной, хотя раньше это было невозможно.
Украинские беспилотники, залетавшие на территорию Латвии и других стран, Кузьмин не считает провокацией. По его мнению, это могло быть результатом применения средств радиоэлектронной борьбы.
Однако Россия может проверять границы допустимого другими способами. В частности, участились удары по судам третьих стран, направляющимся в Одессу.
Кузьмин допускает, что Москва может попытаться закрыть часть Черного моря и объявить находящиеся там суда законными целями, игнорируя международные нормы. Подобные ограничения теоретически могут коснуться и воздушного пространства. Однако ответом других государств может стать ограничение деятельности российского флота, что приведет к серьезным потерям для России.
Кажоциньш исключает возможность обычного российского вторжения, например в эстонскую Нарву. Сценарий с "маленькими зелеными человечками", использованный при оккупации Крыма, больше не сработает, поскольку страны НАТО к нему готовы.
Эксперты подчеркивают, что альянсу не следует публично рассказывать, как именно он ответит на возможные действия Москвы.
Карлсбергс напомнил, что командующий ВВС Германии ранее заявил: если агрессор сделает хотя бы один шаг в Балтии, немецким военным уже известны цели на территории России. Эксперты также приводят пример повреждения кабелей в Балтийском море. После того как НАТО усилило присутствие в регионе, такие инциденты прекратились.
Кузьмин прогнозирует, что война в Украине в ближайшее время не закончится, поскольку ни у России, ни у Украины пока нет ясного пути выхода из нее.
По его мнению, конфликт может напоминать многолетнее противостояние Северной и Южной Кореи и продолжаться десятилетиями. Кажоциньш также согласен, что быстрого военного решения у этой войны нет.