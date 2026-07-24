Не Нарва и не "зеленые человечки": как Россия может проверить готовность НАТО

Удары по флоту в Азовском и Черном морях, нефтеперерабатывающим заводам и складам показывают жителям России, что последствия войны могут затронуть и их. При этом российские власти и популярные Telegram-каналы продолжают утверждать, что страна воюет с НАТО, поскольку Украина якобы не могла бы сопротивляться самостоятельно.