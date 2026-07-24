Музыку попавших под санкции лиц могут убрать из латвийского эфира, а иностранные телепередачи придется переводить
Сейм во втором чтении поддержал изменения, которые усилят роль латышского языка в теле- и радиоэфире.
Сейм в четверг во втором чтении поддержал поправки к Закону об электронных СМИ. Они предусматривают, что телевизионные передачи или их отдельные части, созданные на иностранных языках стран Европейского союза, должны быть озвучены, дублированы или снабжены субтитрами на латышском языке.
СМИ смогут самостоятельно выбирать способ перевода на латышский язык. При этом передачи или их части на других иностранных языках необходимо будет дублировать на латышский.
Требования не будут распространяться на прямые трансляции новостей, а также на новостные передачи и программы по изучению языков. Исключение также предусмотрено для ретранслируемых программ и передач, распространяемых в сетях спутникового телевидения и предназначенных для аудитории, не проживающей в Латвии.
Поправки также предусматривают, что разрешения на радиовещание будут выдаваться только для вещания на государственном языке. Реклама в радиопередачах также должна будет звучать на латышском языке.
Кроме того, в программах и передачах электронных СМИ запретят использовать музыкальные произведения, созданные лицами, в отношении которых действуют международные или национальные санкции в соответствии с латвийским законодательством.
Поправки также расширяют полномочия Национального совета по электронным СМИ (NEPLP). Совет станет ответственным учреждением по оценке концентрации медиарынка. Кроме того, NEPLP будет контролировать финансирование государственной рекламы со стороны государственных учреждений и других публичных субъектов, а также ежегодно отчитываться о средствах, выделенных поставщикам медиаслуг.