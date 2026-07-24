Музыку попавших под санкции лиц могут убрать из латвийского эфира, а иностранные телепередачи придется переводить

Требования не будут распространяться на прямые трансляции новостей, а также на новостные передачи и программы по изучению языков. Исключение также предусмотрено для ретранслируемых программ и передач, распространяемых в сетях спутникового телевидения и предназначенных для аудитории, не проживающей в Латвии.