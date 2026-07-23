Сейм еще больше ограничил использование русского языка в общественных СМИ Латвии

Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств.