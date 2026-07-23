Сейм еще больше ограничил использование русского языка в общественных СМИ Латвии
Сейм проголосовал: русский язык в общественных СМИ Латвии останется только для чрезвычайных ситуаций и борьбы с дезинформацией. Контент на языках нацменьшинств из обязанности превращается в возможность - и то, с оговорками.
Сегодня на внеочередном заседании во втором чтении Сейм поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ и управлении ими, предусматривающие изменение подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против - 26.
Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств.
Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом, при этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества.
Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях: при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации.
Поправки также ограничивают возможность создания в общественных СМИ программ на иностранных языках, предусматривая, что только часть эфирного времени радио- и телепрограмм может быть отведена под такой контент.
Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений - укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности.
Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года.