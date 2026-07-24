В Рагане пятеро мужчин целый час разбирали последствия неожиданной встречи с аистом

Водитель подтвердил слова коллеги. По его словам, он резко затормозил вслед за двумя легковыми автомобилями, однако понял, что из-за тяжелого прицепа не успеет остановиться. Тогда он вывернул руль влево и выехал на встречную полосу. Прицеп накренился, доски начали падать, после чего он опрокинулся.