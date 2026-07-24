В Рагане пятеро мужчин целый час разбирали последствия неожиданной встречи с аистом
Около четырех часов дня в Рагане Кримулдской волости водитель грузового автомобиля был вынужден резко затормозить, потерял управление и попал в аварию. Прицеп опрокинулся, а перевозимые доски рассыпались по всей ширине дороги и частично оказались в кювете. Движение на некоторое время остановилось, пока водитель вместе с очевидцами не освободил проезжую часть.
На обочине пятеро мужчин собирали рассыпавшиеся доски. Спустя час работа была почти завершена. Оставалось дождаться второго эвакуатора, который должен был забрать прицеп, прислоненный к дорожному ограждению, сообщает Degpunktā.
Один из мужчин, приехавших на помощь попавшему в аварию коллеге, рассказал, что причиной резкого торможения стал аист, появившийся перед автомобилями.
"Кажется, впереди приземлился аист, и машины одна за другой начали тормозить. Следы на дороге остались от прицепа. Его занесло набок", - рассказал мужчина.
Водитель подтвердил слова коллеги. По его словам, он резко затормозил вслед за двумя легковыми автомобилями, однако понял, что из-за тяжелого прицепа не успеет остановиться. Тогда он вывернул руль влево и выехал на встречную полосу. Прицеп накренился, доски начали падать, после чего он опрокинулся.
На несколько минут движение оказалось полностью заблокировано. Водитель и очевидцы быстро убрали доски с проезжей части, сложив их на обочине, а затем стали ждать помощи.
"Материал мы весь собрали. Что-то, конечно, могло быть повреждено, но это не самое страшное. Прицеп, вероятно, придется ремонтировать", - сказал водитель.
В результате происшествия ни люди, ни аист не пострадали.