Вместо Вантового моста в Риге могут построить понтонный

Он подчеркнул, что даже сейчас в вечерние часы рабочих дней на мостах через Даугаву регулярно возникают серьезные заторы. Если во время ремонта движение по Вантовому мосту будет частично перекрыто, ситуация может стать значительно сложнее. "Именно поэтому мы очень внимательно анализируем все возможные альтернативы, чтобы этот период оказался для жителей как можно менее болезненным", - отметил представитель Рижской думы.