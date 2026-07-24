Вместо Вантового моста в Риге могут построить понтонный
Власти Риги готовятся к масштабному ремонту Вантового моста и уже рассматривают необычные решения. Среди возможных вариантов - строительство понтонного моста и запуск паромного сообщения через Даугаву, чтобы избежать транспортного коллапса.
Ремонт Вантового моста в Риге, который планируется начать в конце следующего года, неизбежно приведет к серьезным ограничениям движения. В связи с этим городские власти рассматривают различные способы снизить транспортную нагрузку. Об этом в эфире TV24 рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Рижской думы Ансис Пуполс.
По его словам, ремонтные работы планируется завершить примерно через год после их начала. "Конечно, ограничения движения будут. Не исключено, что в определенное время мост будет закрыт для частного транспорта. Поэтому мы очень тщательно прорабатываем альтернативные варианты. Мы не исключаем ни одной идеи", - заявил Пуполс.
Он отметил, что одним из рассматриваемых решений является понтонный мост. "Это один из вариантов, который можно было бы реализовать. Я ничего не обещаю, но необходимые расчеты уже ведутся", - сказал политик.
Кроме того, город оценивает возможность запуска паромного сообщения через Даугаву. По словам Пуполса, уже проведены переговоры с предпринимателями, которые потенциально могли бы обеспечить такую перевозку пассажиров.
Он подчеркнул, что даже сейчас в вечерние часы рабочих дней на мостах через Даугаву регулярно возникают серьезные заторы. Если во время ремонта движение по Вантовому мосту будет частично перекрыто, ситуация может стать значительно сложнее. "Именно поэтому мы очень внимательно анализируем все возможные альтернативы, чтобы этот период оказался для жителей как можно менее болезненным", - отметил представитель Рижской думы.
Пока окончательное решение о том, какие именно меры будут реализованы, не принято. В настоящее время специалисты оценивают стоимость различных вариантов и возможность их практического воплощения. По словам Пуполса, более четкое понимание того, какие альтернативные решения будут выбраны, должно появиться уже к сентябрю или октябрю, когда завершится проработка основных сценариев.