Родители против профобразования: почему латвийские подростки массово идут в гимназии

Почему? Эти дети не выбирают профессиональные программы. Однако Национальный план развития на 2021-2027 годы предусматривает, что соотношение должно быть 50/50. Поэтому необходимо продолжать работу по увеличению доли профессионального образования, говорит заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Роландс Озолс. Почему это важно? Потому что в прошлом году 29 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет - примерно 11% всей молодежи этого возраста - нигде не работали и не учились. Треть из них имеют только основное образование или даже не закончили его, однако наибольшую долю - почти 36% - составляют молодые люди с аттестатом о среднем образовании. Они не поступили в вуз или бросили первый курс, и людям с таким резюме трудно найти работу. Многие молодые люди выбирают среднюю школу под влиянием своих семей, потому что, по мнению родителей, профессиональное образование выбирают только те, кто не может попасть в среднюю школу, говорит Озолс.