Преступность среди мигрантов не растет, но полиция не расслабляется

Арманд Рукс подтвердил, что, согласно статистике, число преступлений, совершенных мигрантами, не выросло. "Было четыре случая, когда в преступной деятельности участвовали индийцы", - подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран.