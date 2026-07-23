Выставка флоксов в Риге (2026)
В Латвийском Национальном музее природы открылась одна из самых ярких цветочных выставок этого лета.
ФОТО: почти 200 сортов и невероятные краски - в Риге открылась выставка "Флоксы 2026"
В Латвийском Национальном музее природы открылась одна из самых ярких цветочных выставок этого лета. До 26 июля посетители смогут увидеть почти 200 сортов флоксов - от нежно-белых и сиреневых до насыщенно-малиновых, пурпурных и необычных двухцветных.
Выставочный зал музея на несколько дней превратился в настоящий цветущий сад. На столах и подиумах разместились десятки букетов, заметно отличающихся оттенками, формой лепестков и размерами соцветий. Уже в первые часы после открытия выставка собрала множество посетителей, которые рассматривали редкие сорта, фотографировали цветы и выбирали своих фаворитов.
Организатором выставки стала селекционер и коллекционер флоксов Татьяна Кочане из Ругаи. В ее саду растет около 400 сортов, примерно 60 из которых она вывела сама. Часть этих растений пока продолжает проходить оценку и еще не поступила в широкую продажу.
В нынешнем году флоксы в саду селекционера начали цвести необычно рано - примерно за неделю до Лиго. Благоприятная погода позволила подготовить для рижской выставки особенно разнообразную и красочную коллекцию.
Среди представленных новинок - созданный в 2025 году сорт Svētā Anna. Он посвящен Берзской церкви Святой Анны, в которой крестили четверых старших детей Татьяны Кочане.
Посетители также могут увидеть сорт Ziemeļmeita необычного холодного оттенка, напоминающего цвет льда в северных водах. В прошлом году он занял второе место в голосовании зрителей за самый красивый флокс выставки. Еще один редкий сорт - дымчато-серый Eesti 100, посвященный столетию Эстонии.
Экспозицию дополнили сорта, созданные известным латвийским селекционером Гуной Рукшане, в том числе Ziedonis и Paulīne. Наряду со старыми и уже проверенными растениями представлены новые сеянцы, которые в будущем могут стать самостоятельными сортами.
Во время выставки посетители могут задать селекционеру вопросы об уходе за флоксами, получить советы по выбору сортов для своего сада и проголосовать за понравившийся цветок.
Выставка "Флоксы 2026" проходит до 26 июля на втором этаже Латвийского Национального музея природы по адресу улица Кришьяня Барона, 4. В пятницу, субботу и воскресенье она открыта с 10:00 до 17:00.