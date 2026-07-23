ФОТО: почти 200 сортов и невероятные краски - в Риге открылась выставка "Флоксы 2026"

Организатором выставки стала селекционер и коллекционер флоксов Татьяна Кочане из Ругаи. В ее саду растет около 400 сортов, примерно 60 из которых она вывела сама. Часть этих растений пока продолжает проходить оценку и еще не поступила в широкую продажу.