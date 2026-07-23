Не хороните раньше времени: в Литве уже думают, что будут делать без airBaltic
Литва готовит план "Б" на случай, если airBaltic прекратит полеты. Министр транспорта уверяет: паники нет, а в очереди уже стоят LOT и Finnair. Тем временем наша авиакомпания ищет инвестора, чтобы не жить на деньги налогоплательщиков.
В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания airBaltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. "Это было бы очень неприятно и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы airBaltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками", - заявил Таминскас агентству BNS.
"Разрабатывается план действий на случай, если airBaltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты", - пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов Lietuvos oro uostai.
По словам Таминскаса, "нельзя хоронить airBaltic, пока она жива", поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. "Мы продолжаем следить за ситуацией", - сказал министр.
Он отметил, что даже если airBaltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. "Есть много других авиакомпаний - и польская LOT, и Finnair. Это вовсе не только бюджетные авиакомпании, как сейчас пытаются представить в [литовском] обществе, будто бы, если место airBaltic освободится, его займут дешевые перевозчики и случится что-то очень плохое. Ничего не случится", - сказал министр.
В airBaltic подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. "Все существующие бронирования остаются в силе, и полеты выполняются по графику. airBaltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой", - говорится в комментарии авиакомпании агентству BNS.
В компании также сообщили, что на основании рекомендаций международных финансовых и юридических консультантов разработан обновленный бизнес-план, направленный на укрепление финансовой и операционной устойчивости, обеспечение непрерывности деятельности и долгосрочной стабильности.
В Литве airBaltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги.