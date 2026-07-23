Не хороните раньше времени: в Литве уже думают, что будут делать без airBaltic

Он отметил, что даже если airBaltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. "Есть много других авиакомпаний - и польская LOT, и Finnair. Это вовсе не только бюджетные авиакомпании, как сейчас пытаются представить в [литовском] обществе, будто бы, если место airBaltic освободится, его займут дешевые перевозчики и случится что-то очень плохое. Ничего не случится", - сказал министр.