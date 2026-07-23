В Латвии запретили импорт книг, одежды и игрушек из России и Беларуси
Сейм Латвии принял закон о запрете импорта ряда российских и белорусских товаров. Под ограничения попадут книги, одежда, обувь, игрушки, видеоигры и спортивные товары, а власти обещают ежегодно оценивать последствия нового решения.
В четверг на внеочередном заседании Сейм Латвии принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов. Против выступили восемь нынешних и бывших представителей партии "За стабильность", а восемь депутатов партии "Латвия на первом месте" в голосовании участия не приняли.
Поправки внесены в Закон о поддержке гражданского населения Украины и направлены на дальнейшее сокращение экономических связей Латвии с Россией и Беларусью.
Для принятия закона президиум Сейма в тот же день объявил дополнительное внеочередное заседание. Однако сразу утвердить документ во втором, окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции "За стабильность" Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложений, а затем состоялось третье внеочередное заседание, на котором закон был окончательно принят.
Согласно новым нормам, в Латвию будет запрещено импортировать книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь, если страной происхождения этих товаров являются Россия или Беларусь. Окончательный перечень запрещенной продукции Кабинет министров определит отдельными правилами с использованием кодов Комбинированной номенклатуры Европейского союза.
Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на поставки товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства Европейского союза ограничиваться не будет.
В Министерстве иностранных дел пояснили, что цель изменений - сократить доходы государств-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Новый запрет рассматривается как дополнение к уже действующим санкциям и торговым ограничениям Европейского союза против России и Беларуси.