В Латвии запретили импорт книг, одежды и игрушек из России и Беларуси

Для принятия закона президиум Сейма в тот же день объявил дополнительное внеочередное заседание. Однако сразу утвердить документ во втором, окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции "За стабильность" Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложений, а затем состоялось третье внеочередное заседание, на котором закон был окончательно принят.