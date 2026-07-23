"Детский автобус здоровья" провел более 71 200 бесплатных консультаций в регионах Латвии

«За первые пять месяцев этого года мы провели 2146 консультаций специалистов для детей по всей Латвии, из которых больше всего - 263 консультации - было проведено в Лиепае. Эти результаты подтверждают, что спрос на наши услуги по-прежнему высок, и мы полны решимости продолжать работу, чтобы медицинская помощь детям была доступна еще ближе к месту их проживания», - рассказывает Гуна Цауне, исполнительный директор Ronald McDonald Māja Latvijā.