"Детский автобус здоровья" провел более 71 200 бесплатных консультаций в регионах Латвии
Первая благотворительная кампания McHappy Day этого года завершилась, однако радость от возможности давать продолжается.
В ходе кампании посетители ресторанов McDonald's по всей Латвии, приобретая комплекты Happy Meal и пользуясь другими возможностями для пожертвований, могли поддержать благотворительную организацию Ronald McDonald Māja Latvijā. McHappy Day завершилась, однако жертвовать можно круглый год: напрямую в ящики для пожертвований и киоски самообслуживания в ресторанах McDonald's по всей Латвии. Все собранные средства направляются программе «Детский автобус здоровья», которая позволяет детям по всей Латвии, особенно в отдаленных краях, получать бесплатные консультации опытных медицинских специалистов.
«За первые пять месяцев этого года мы провели 2146 консультаций специалистов для детей по всей Латвии, из которых больше всего - 263 консультации - было проведено в Лиепае. Эти результаты подтверждают, что спрос на наши услуги по-прежнему высок, и мы полны решимости продолжать работу, чтобы медицинская помощь детям была доступна еще ближе к месту их проживания», - рассказывает Гуна Цауне, исполнительный директор Ronald McDonald Māja Latvijā.
Уже 16 лет программа Ronald McDonald Māja Latvijā «Детский автобус здоровья» путешествует по Латвии, обеспечивая каждому ребенку доступ к высококачественной медицинской помощи ближе к дому. В команде мобильной клиники работают 18 врачей - специалисты 10 различных специальностей: офтальмологи, оптометристы, детские неврологи, аллергологи, специалисты по реабилитации и другие.
«Более 71 200 консультаций за 16 лет - за этой цифрой стоят тысячи детей, получивших помощь своевременно. Мы гордимся тем, что McDonald's является частью этой истории, и приглашаем каждого посетителя наших ресторанов присоединиться к кампании McHappy Day - каждый евро важен», - говорит Петре Тинтои, генеральный директор McDonald's в странах Балтии.
Каждую неделю мобильная клиника совершает три-четыре выезда. В ходе одного выезда детей консультируют два-три врача, каждый из которых принимает до 25 пациентов. За год в рамках программы детям в возрасте до 18 лет проводятся несколько тысяч бесплатных медицинских консультаций:
- 2025 г. - 5195 консультаций
- 2024 г. - 6101 консультация
- 2023 г. - 5364 консультации
В 2025 году наибольшее количество консультаций специалистов получили дети в следующих местах:
- Лиепая - 485 консультаций
- Эргли - 193 консультации
- Екабпилсский край - 192 консультации
- ГСОЦ «Плявниеки», Лимбажи и Лубана - 173 консультации
- Талси - 164 консультации
За 16 лет работы программа обеспечила детям в регионах Латвии более 71 200 бесплатных консультаций врачей-специалистов, существенно улучшив доступность медицинской помощи для семей, которым иначе было бы затруднительно своевременно попасть к специалисту. Наиболее востребованными специалистами были офтальмологи, аллергологи и неврологи, и многим детям во время визита впервые были назначены очки. «Работа программы "Детский автобус здоровья" возможна благодаря участию жертвователей и сторонников. Именно пожертвования помогают обеспечивать непрерывную работу программы и возможность доставлять услуги здравоохранения детям в регионах Латвии», - подчеркивает Гуна Цауне.
В ходе благотворительной кампании «McHappy Day» McDonald's пожертвует пять центов с каждого проданного комплекта Happy Meal. Каждый желающий может пожертвовать несколькими способами:
- На кассах и киосках самообслуживания в ресторанах - впервые введенная в Латвии функция округления позволит посетителям округлить свой счет до целого евро и пожертвовать разницу;
- На сайте Ronald McDonald Māja Latvijā.
«Каждое пожертвование - это значимый вклад в здоровье детей. В прошлом году благодаря отзывчивости клиентов McDonald's Latvija было собрано более 120 878 евро, что позволило провести 2 418 медицинских консультаций для детей по всей Латвии. Мы искренне благодарны за эту поддержку и верим, что этим летом вместе сможем помочь еще большему числу детей получить необходимую медицинскую помощь», - подчеркивает Гуна Цауне.