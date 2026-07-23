Линии окопов не будет: майор НВС рассказал, как могла бы выглядеть оборона Латвии в случае нападения России
Что произойдет, если российские войска попытаются захватить приграничный населенный пункт в Латвии? На этот вопрос ответил майор Янис Слайдиньш, объяснив, как в таком случае действовали бы армия и союзники.
Янис Слайдиньш в эфире TV24 рассказал, каким, по его мнению, мог бы быть сценарий военного конфликта в Латвии, если бы российские войска попытались захватить один из приграничных населенных пунктов. Поводом для обсуждения стал вопрос ведущего о том, означало бы такое развитие событий появление сплошной линии фронта, которая могла бы пройти через всю Латгалию.
По словам Слайдиньша, многие до сих пор представляют фронт так, как он выглядел во время Первой и Второй мировых войн, - в виде непрерывной линии окопов, нескольких рубежей обороны, бункеров и долговременных укреплений. Однако современные боевые действия выглядят иначе. Он отметил, что пример Украины показывает отсутствие сплошной линии фронта. Вместо этого оборона строится вокруг опорных пунктов, а расположение позиций определяется особенностями местности, возможностями наблюдения и контролем ключевых направлений.
"В случае Латвии нельзя говорить о таком фронте, как в Первую или Вторую мировую войну. Скорее всего, применялась бы мобильная оборона по принципу "ударил и отошел". Главная задача - максимально осложнить продвижение противника, нарушить его снабжение, поскольку именно логистика обеспечивает боеспособность наступающей группировки", - пояснил офицер.
По его словам, если бы противнику удалось занять какой-либо населенный пункт, первоочередной задачей стало бы изолировать захваченную территорию и не допустить дальнейшего продвижения российских сил. После этого, отметил Слайдиньш, в полном объеме начал бы действовать механизм коллективной обороны.
Отвечая на вопрос ведущего о возможной помощи со стороны НАТО, майор подчеркнул, что Латвия не останется один на один с угрозой. "В странах Балтии уже находятся силы союзников. В каждой из трех стран размещены достаточно крупные воинские контингенты. Их должно хватить для первых дней, пока начнут действовать силы быстрого реагирования", - сказал Слайдиньш.
По его словам, ключевое значение в подобной ситуации будет иметь скорость реагирования союзников и эффективность уже существующих механизмов коллективной обороны НАТО.