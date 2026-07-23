Линии окопов не будет: майор НВС рассказал, как могла бы выглядеть оборона Латвии в случае нападения России

Янис Слайдиньш в эфире TV24 рассказал, каким, по его мнению, мог бы быть сценарий военного конфликта в Латвии, если бы российские войска попытались захватить один из приграничных населенных пунктов. Поводом для обсуждения стал вопрос ведущего о том, означало бы такое развитие событий появление сплошной линии фронта, которая могла бы пройти через всю Латгалию.