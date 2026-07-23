В Юрмале сбили велосипедистку. За это в суде будут отвечать власти города
После серьезного ДТП в Юрмале, в котором тяжелые травмы получила 18-летняя велосипедистка, дело получило новый поворот. Назначена независимая экспертиза, которая должна проверить, могла ли причиной аварии стать небезопасная дорожная инфраструктура.
Как сообщает общественная организация Pilsēta cilvēkiem, авария произошла 3 июня этого года. После сдачи государственного экзамена девушка направлялась на велосипеде в Юрмалу. Она ехала по велодорожке от проспекта Бривибас в сторону проспекта Межа. Перед пересечением Эдинбургского проспекта велосипедистка убедилась в безопасности маневра и начала пересекать проезжую часть. Когда она уже находилась на дороге, слева неожиданно появился автомобиль, который сбил ее.
От удара девушку отбросило примерно на три метра. Она получила тяжелые травмы, в том числе инфаркт почки, а также ушибы головы и позвоночника. Пострадавшую госпитализировали.
Государственная полиция признала виновной в происшествии саму велосипедистку. В свою очередь владелица автомобиля потребовала от пострадавшей возместить ущерб, причиненный машине, в размере 2562,12 евро.
20 июля 2026 года состоялось заседание по рассмотрению административного дела, на котором интересы девушки представлял адвокат Никита Ковалев, привлеченный организацией Pilsēta cilvēkiem. Во время заседания сотрудник Государственной полиции удовлетворил ходатайство защиты о назначении независимой экспертизы. Эксперту предстоит профессионально оценить обстоятельства ДТП и подготовить соответствующее заключение.
Как отмечают представители организации, до сих пор не установлены несколько важных обстоятельств аварии, в том числе скорость движения автомобиля, длина тормозного пути и другие технические параметры, которые могут иметь решающее значение для определения причин происшествия.
В Pilsēta cilvēkiem также считают, что в рамках дела необходимо оценить ответственность владельца дороги - самоуправления государственного города Юрмалы - за безопасность дорожной инфраструктуры. По мнению организации, именно дорожная служба обязана проектировать, строить и содержать дороги таким образом, чтобы они были безопасны для всех участников движения.
По словам представителя организации Карлиса Крекиса, на этом перекрестке имеется сразу несколько серьезных недостатков: дорожный знак ограничения скорости до 30 км/ч зарос растительностью, отсутствует разметка для пересечения дороги велосипедистами, нет элементов успокоения движения, обзор ограничивают зеленые насаждения, а также отсутствуют необходимые дорожные знаки.
"Обязанность владельца дороги - организовать движение так, чтобы оно было безопасным для каждого участника. Этот перекресток в Юрмале является наглядным примером того, как делать не следует", - заявил Крекис.
Организация Pilsēta cilvēkiem совместно с адвокатом Никитой Ковалевым намерена продолжать представлять интересы пострадавшей велосипедистки до тех пор, пока дело не будет разрешено справедливо.