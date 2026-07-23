В Юрмале сбили велосипедистку. За это в суде будут отвечать власти города

Как сообщает общественная организация Pilsēta cilvēkiem, авария произошла 3 июня этого года. После сдачи государственного экзамена девушка направлялась на велосипеде в Юрмалу. Она ехала по велодорожке от проспекта Бривибас в сторону проспекта Межа. Перед пересечением Эдинбургского проспекта велосипедистка убедилась в безопасности маневра и начала пересекать проезжую часть. Когда она уже находилась на дороге, слева неожиданно появился автомобиль, который сбил ее.