В Латвии резко увеличили штрафы за неуважение к государственному языку - до 2000 евро

Для физических лиц штрафы за различные нарушения увеличены с нынешних 7-28 единиц денежного штрафа до 10-39 единиц. Для юридических лиц размеры штрафов изменены с 28-140 единиц, а в отдельных случаях - до 600 или 1000 единиц, до диапазона от 39 до 1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения. Повышены штрафы и для должностных лиц - с 14-60 до 20-84 единиц денежного штрафа.