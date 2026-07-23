Погода в Латвии в пятницу: теплее, но с грозой и дождями

В Риге в конце рабочей недели ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, днем - северный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, днем потеплеет до +21 градуса.