Сейм решил: Царникaва станет городом во время Праздника миноги
В четверг Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникaва получит официальный статус города.
Законопроект был рассмотрен в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. Именно в этот день в Царникaве пройдет традиционный Праздник миноги.
Депутаты поддержали альтернативный вариант законопроекта, подготовленный Комиссией Сейма по государственному управлению и самоуправлениям. Первоначальную инициативу внесли председатель Сейма Дайга Миериня, Олег Буров, Ингмар Лидака, Харийс Рокпелнис, Янис Грасбергс, Инара Мурниеце, Раймонд Чударс и Андрейс Целяпитерс.
Одна из инициаторов законопроекта, бывший председатель думы Царникaвского края, а ныне спикер Сейма Дайга Миериня ранее пояснила, что идея присвоить Царникaве статус города обсуждается уже более десяти лет. По ее словам, жители неоднократно выражали такое желание в стратегических документах, а вопрос несколько раз выносился на общественное обсуждение.
Миериня отметила, что сейчас Царникaва является крупнейшим селом Латвии и соответствует установленным законом критериям для получения статуса города, поскольку здесь постоянно проживают более 5000 человек. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адажском крае Царникaва уже фактически обладает всеми признаками города. В населенном пункте развита общественная инфраструктура, доступны муниципальные, образовательные, спортивные, культурные и медицинские услуги, а также активно развивается экономическая и общественная жизнь.
Действующее законодательство предусматривает, что самоуправление может инициировать присвоение селу статуса города, если в нем проживает не менее 5000 постоянных жителей, а окончательное решение принимает Кабинет министров.