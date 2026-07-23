Сейм решил: Царникaва станет городом во время Праздника миноги

Миериня отметила, что сейчас Царникaва является крупнейшим селом Латвии и соответствует установленным законом критериям для получения статуса города, поскольку здесь постоянно проживают более 5000 человек. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адажском крае Царникaва уже фактически обладает всеми признаками города. В населенном пункте развита общественная инфраструктура, доступны муниципальные, образовательные, спортивные, культурные и медицинские услуги, а также активно развивается экономическая и общественная жизнь.