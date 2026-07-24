Торговцы объяснили, почему, несмотря на все ухищрения, многие продукты в Латвии продолжают дорожать
Стоимость продуктов в Латвии сейчас формируется под влиянием сразу трех основных факторов - высоких цен на топливо, сниженной ставки НДС на основные продукты питания и сезонного увеличения предложения местной сельхозпродукции. Об этом заявил председатель правления сети LaTS Раймондс Окманис.
По словам Окманиса, покупатели часто оценивают ситуацию по стоимости отдельных товаров, однако реальная картина гораздо сложнее.
"На динамику цен сейчас одновременно влияют несколько противоположных факторов. Высокие цены на топливо продолжают повышать стоимость логистики и поставок, а снижение НДС и сезонное изобилие отдельных продуктов, наоборот, помогают сдерживать рост цен. Поэтому на полках магазинов можно увидеть как подешевевшие товары, так и продукцию, которая продолжает дорожать", - отметил он.
В LaTS подчеркивают, что транспортные и логистические расходы остаются одним из ключевых факторов формирования себестоимости продукции. Стоимость топлива влияет не только на перевозки, но и на сельскохозяйственные работы, производственные процессы, доставку упаковки и всю цепочку поставок. Ранее Банк Латвии также предупреждал, что геополитическая ситуация и цены на энергоресурсы продолжают создавать риски для ускорения инфляции.
С 1 июля 2026 года в Латвии действует сниженная ставка НДС в размере 12% для четырех групп основных продуктов питания - хлеба, молока, свежего мяса птицы и яиц. Льгота введена сроком на один год, чтобы сократить расходы жителей на продукты первой необходимости и оценить эффективность такой меры.
По оценке LaTS, снижение НДС уже положительно сказалось на стоимости именно этих категорий товаров, однако полностью компенсировать рост остальных расходов оно не способно.
Дополнительное влияние на цены оказывает летний сезон. По мере увеличения предложения местных овощей, ягод и другой свежей продукции усиливается конкуренция между поставщиками, сокращаются транспортные расходы, что способствует снижению цен по сравнению с несезонным периодом.
"Летом покупатели особенно ощущают преимущества сезона - местные овощи и ягоды становятся доступнее, а цены на многие товары снижаются. Однако нельзя ожидать, что сезонное удешевление одной группы продуктов компенсирует рост цен на топливо и других затрат, влияющих на всю продуктовую корзину. Поэтому общая ценовая картина остается неоднородной", - пояснил Окманис.
По данным Центрального статистического управления, в июне по сравнению с маем средний уровень потребительских цен в Латвии практически не изменился, а годовая инфляция снизилась до 3,4%. Это свидетельствует о замедлении темпов роста цен, хотя в отдельных товарных категориях изменения остаются весьма существенными.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в латвийских магазинах от покупателей скрывают происхождение отдельных продуктов.