Торговцы объяснили, почему, несмотря на все ухищрения, многие продукты в Латвии продолжают дорожать

В LaTS подчеркивают, что транспортные и логистические расходы остаются одним из ключевых факторов формирования себестоимости продукции. Стоимость топлива влияет не только на перевозки, но и на сельскохозяйственные работы, производственные процессы, доставку упаковки и всю цепочку поставок. Ранее Банк Латвии также предупреждал, что геополитическая ситуация и цены на энергоресурсы продолжают создавать риски для ускорения инфляции.