Козловска: здравоохранение в Латвии годами не является политическим приоритетом
Несмотря на то что бюджет здравоохранения Латвии составляет около 1,9 млрд евро, страна по-прежнему значительно отстает от соседних государств по уровню финансирования отрасли. Об этом в эфире TV24 заявила председатель Подкомиссии по общественному здоровью и президент Ассоциации сельских семейных врачей Латвии Лига Козловска.
По ее словам, Латвия находится среди последних стран Европы по объему финансирования здравоохранения. "К сожалению, наша страна отстает не только от европейских государств. Мы занимаем предпоследнее место по финансированию. В Эстонии и Литве на здравоохранение выделяется около 6% ВВП. У нас сумма в 1,9 миллиарда евро кажется большой, но в соседних странах финансирование примерно в три раза выше", - сказала Козловска.
Она отметила, что различия объясняются не только объемом средств, но и политическими приоритетами.
"Например, в Литве сразу после обороны главным приоритетом является здравоохранение. У нас же здравоохранение не было политическим приоритетом уже более десяти, а возможно, и больше лет. Если нет политической воли сделать здравоохранение приоритетом, то не будет и соответствующего финансирования", - подчеркнула депутат.
Однако бывший министр здравоохранения Анда Чакша не согласилась с утверждением, что здравоохранение никогда не считалось приоритетом. Она напомнила, что во время работы одного из предыдущих правительств были собраны дополнительные средства из бюджетов различных министерств именно для нужд здравоохранения. "Я не могу полностью согласиться. Насколько помню, при правительстве Кариньша удалось собрать дополнительное финансирование со всех министерств именно для сферы здравоохранения. Тогда здравоохранение действительно было объявлено приоритетом. Но стало ли от этого пациентам лучше? Нет", - сказала Чакша.
По ее мнению, проблему нельзя сводить исключительно к объему финансирования. "Есть две разные вещи - количество денег и сама система здравоохранения. Мы очень часто обсуждаем только проценты ВВП и объем финансирования. Но это связано не только с медициной, а в значительной степени с состоянием экономики и налоговой системой", - отметила она.
В ответ Козловска заявила, что ключевым фактором остается именно политическая воля. Она привела в пример министра здравоохранения Хосама Абу Мери. "Могу сказать одну хорошую вещь о Хосаме. Благодаря основным направлениям развития ему удалось получить 275 миллионов евро. Но такие средства системе нужны каждый год. Мы постоянно говорим о необходимости реформировать здравоохранение. Но что еще можно сократить? При таком небольшом финансировании экономить уже практически не на чем", - подчеркнула Козловска.