Козловска: здравоохранение в Латвии годами не является политическим приоритетом

Однако бывший министр здравоохранения Анда Чакша не согласилась с утверждением, что здравоохранение никогда не считалось приоритетом. Она напомнила, что во время работы одного из предыдущих правительств были собраны дополнительные средства из бюджетов различных министерств именно для нужд здравоохранения. "Я не могу полностью согласиться. Насколько помню, при правительстве Кариньша удалось собрать дополнительное финансирование со всех министерств именно для сферы здравоохранения. Тогда здравоохранение действительно было объявлено приоритетом. Но стало ли от этого пациентам лучше? Нет", - сказала Чакша.