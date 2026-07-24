В ЕС растут цены на авиабилеты. Насколько в этом году подорожали полеты в Латвии?

Самый значительный рост цен за рассматриваемый период был зафиксирован в апреле 2025 года, когда стоимость услуг воздушного транспорта оказалась на 13,7% выше, чем годом ранее. Летом рост был более умеренным. В начале 2026 года цены снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в феврале и марте вновь начали расти. Уже в апреле последовало резкое падение - на 4,7%. Затем тенденция снова изменилась: в мае стоимость авиаперелетов выросла на 8,1%, а в июне - еще на 3,1% по сравнению с теми же месяцами 2025 года.