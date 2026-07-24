В ЕС растут цены на авиабилеты. Насколько в этом году подорожали полеты в Латвии?
Стоимость авиаперелетов в странах Евросоюза продолжает заметно колебаться. На цены влияют сезонный спрос, туристическая активность и геополитическая ситуация. Об этом свидетельствуют новые данные Eurostat.
Самый значительный рост цен за рассматриваемый период был зафиксирован в апреле 2025 года, когда стоимость услуг воздушного транспорта оказалась на 13,7% выше, чем годом ранее. Летом рост был более умеренным. В начале 2026 года цены снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в феврале и марте вновь начали расти. Уже в апреле последовало резкое падение - на 4,7%. Затем тенденция снова изменилась: в мае стоимость авиаперелетов выросла на 8,1%, а в июне - еще на 3,1% по сравнению с теми же месяцами 2025 года.
Главным фактором колебаний стали международные авиаперевозки. Именно они сильнее всего реагировали на изменения спроса: в слабые месяцы цены снижались быстрее, чем на внутренних рейсах, но в периоды высокого спроса росли гораздо активнее. Так, в апреле 2025 года международные перелеты подорожали на 14,1%, а в мае 2026 года - на 8,7%. В июне нынешнего года стоимость международных авиарейсов увеличилась на 4,5%, тогда как внутренних - на 2,0%.
Для Латвии динамика оказалась близкой к среднеевропейской, однако с более резкими колебаниями весной. В марте 2026 года стоимость авиаперевозок была на 6,5% выше, чем годом ранее. В апреле цены, напротив, снизились на 11,6%, после чего вновь перешли к росту: в мае они увеличились на 5,7%, а в июне - на 3,1%. Таким образом, после апрельского спада латвийский рынок авиаперевозок быстро вернулся к положительной динамике, причем июньский рост практически совпал со средним показателем по Евросоюзу.
Разница между странами ЕС оказалась очень существенной. Наиболее заметный рост цен наблюдался в Бельгии. В апреле авиабилеты там подорожали сразу на 41,5% по сравнению с апрелем прошлого года, в мае рост составил 33,8%, а в июне - 28,7%.
Совершенно противоположная ситуация сложилась в Словакии. Там стоимость авиаперелетов резко снизилась: на 53,0% в апреле, на 48,2% в мае и на 45,1% в июне.
В большинстве других стран Евросоюза после снижения цен в апреле в мае вновь начался рост. В июне высокие темпы подорожания также были зафиксированы в Австрии (+22,3%) и Греции (+15,1%). В то же время среди стран с наиболее заметным снижением цен оказались Венгрия (-13,6%) и Польша (-13,1%).
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