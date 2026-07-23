Комиссия по этике не будет оценивать высказывание вице-мэра Риги про "обезьян"
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Комиссия по этике не будет оценивать высказывание вице-мэра Риги про "обезьян"

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс назвал мигрантов "обезьянами" — но комиссия по этике Рижской думы решила не рассматривать это неоднозначное высказывание.

Комиссия по этике Рижской думы не будет оценивать высказывание вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (Национальное объединение) об иммигрантах, в котором он использовал слово "обезьяны", сообщила председатель комиссии Лаума Паэглькална ("Новое Единство").

По ее словам, хотя комиссия решила не принимать этот вопрос к рассмотрению, но мнение Паэглькалны по этому вопросу не изменилось. Она считает, что высказываниям Ратниекса следовало бы дать оценку, но большинство комиссии решило иначе, и она это уважает.

В свою очередь, сегодня Государственная полиция сообщила, что прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантом сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги, кроме того, стражи порядка оценят, не было ли в этом случае введения общества в заблуждение.

Темы

Ситуация с иммигрантамиРижская думаГосударственная полицияЭдвард РатниексНовое единствоНациональное объединениеOtkrito.lv

Другие сейчас читают