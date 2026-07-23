Комиссия по этике не будет оценивать высказывание вице-мэра Риги про "обезьян"

По ее словам, хотя комиссия решила не принимать этот вопрос к рассмотрению, но мнение Паэглькалны по этому вопросу не изменилось. Она считает, что высказываниям Ратниекса следовало бы дать оценку, но большинство комиссии решило иначе, и она это уважает.