Путешественникам все чаще приходится отменять поездки и сталкиваться с задержкой рейсов. Почему так?
Путешественники все чаще сталкиваются с незапланированными сложностями - в первой половине этого года резко выросло число заявок на компенсацию за отмененные поездки и задержку рейсов. В свою очередь, чаще всего за границей приходится сталкиваться с проблемами со здоровьем или багажом, по которым в этом году в качестве компенсаций выплачено более 300 тысяч евро.
В первые шесть месяцев этого года страховщик AAS BALTA получил около 130 заявок на отмену поездки - почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной отмены чаще всего становятся неожиданные проблемы со здоровьем - острое заболевание или травма самого путешественника либо его близкого.
Существенно выросло и количество заявок на компенсацию за задержку рейсов - в первой половине этого года BALTA зарегистрировала 100 таких случаев, что на 60% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
"В этом году одним из наиболее существенных факторов стал конфликт на Ближнем Востоке, который повлиял на воздушное движение и выполнение отдельных авиарейсов. Также задержку полетов могут вызывать технические проблемы, неблагоприятные погодные условия или ситуации, когда авиакомпания не успевает вовремя подготовить самолет к следующему рейсу", - рассказывает руководитель направления страхования путешествий BALTA Майя Рабиновича.
Каждая пятая заявка - из-за проблем с багажом
По-прежнему регулярно поступают и заявки из-за поврежденного или задерживающегося багажа, который не прибывает в пункт назначения вовремя. В первые шесть месяцев этого года зарегистрировано более 200 таких случаев, что составляет почти пятую часть всех заявок на страховое возмещение BALTA по поездкам.
Больше всего о поврежденном багаже путешественники сообщают на обратном пути в Латвию - более 100 заявок. Не менее 40 таких случаев зафиксировано и при поездках в Турцию, Египет и Испанию. В свою очередь, задержка багажа в основном связана с поездками в страны, куда приходится лететь с пересадкой, например, в США, Испанию или на принадлежащие ей острова.
"В стыковочных рейсах риск задержки багажа выше. Поэтому призываем путешественников еще во время регистрации убедиться, что багаж оформлен до конечного пункта назначения, прикрепить к нему бирку с контактной информацией и, если возможно, использовать устройство отслеживания багажа, например, AirTag. Также в ручную кладь рекомендуется положить вещи первой необходимости, которые могут пригодиться, если сданный багаж прибудет в пункт назначения позже", - советует Рабиновича.
На отдыхе чаще всего подводят желудок и травмы при падении
Компенсация медицинских расходов из-за острых заболеваний или полученных в поездке травм остается одной из самых частых причин обращений во время пребывания за границей. Путешественникам приходится сталкиваться с проблемами желудочно-кишечного тракта, например, отравлениями и болями в животе, а также с травмами ног, коленей и лодыжек, полученными при падении. Также часто регистрируются горнолыжные травмы, заболевания дыхательных путей.
В общей сложности за первые шесть месяцев этого года AAS BALTA получила более 600 заявок из-за проблем со здоровьем за рубежом. Самая дорогая бытовая травма - на сумму почти 16 тысяч евро - в этом году зафиксирована в Таиланде, где отдыхающую недалеко от берега накрыла волна, в результате чего она получила травму ноги. Лечение проблем со здоровьем в поездке может обойтись и в разы дороже - в прошлом году в одном из случаев общие расходы превысили 70 тысяч евро.
"Стоимость медицинских услуг в разных странах существенно различается - недуги, лечение которых в Латвии обошлось бы всего в несколько десятков евро, за границей могут потребовать даже нескольких тысяч евро. Поэтому перед поездкой важно позаботиться об адекватном покрытии медицинских расходов", - отмечает Рабиновича.