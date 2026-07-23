Путешественникам все чаще приходится отменять поездки и сталкиваться с задержкой рейсов. Почему так?

В общей сложности за первые шесть месяцев этого года AAS BALTA получила более 600 заявок из-за проблем со здоровьем за рубежом. Самая дорогая бытовая травма - на сумму почти 16 тысяч евро - в этом году зафиксирована в Таиланде, где отдыхающую недалеко от берега накрыла волна, в результате чего она получила травму ноги. Лечение проблем со здоровьем в поездке может обойтись и в разы дороже - в прошлом году в одном из случаев общие расходы превысили 70 тысяч евро.