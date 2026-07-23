В Сейме спустя почти 30 лет заменили пульты для голосования

Старая система прослужила парламенту почти три десятилетия. В последние годы для нее уже невозможно было приобрести запасные части, поэтому неисправные устройства поддерживали в рабочем состоянии с помощью деталей от ранее использовавшихся и списанных пультов. Однако такое решение больше не могло считаться надежным.