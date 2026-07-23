В Сейме спустя почти 30 лет заменили пульты для голосования
С сегодняшнего дня, 23 июля, голосование на заседаниях Сейма проводится с использованием новых электронных устройств. Они заменили устаревшие пульты, которыми парламент пользовался с 1997 года.
Замена оборудования была необходима для обеспечения бесперебойного проведения заседаний Сейма. Дальнейшая эксплуатация прежних устройств создавала серьезные технические риски.
Старая система прослужила парламенту почти три десятилетия. В последние годы для нее уже невозможно было приобрести запасные части, поэтому неисправные устройства поддерживали в рабочем состоянии с помощью деталей от ранее использовавшихся и списанных пультов. Однако такое решение больше не могло считаться надежным.
Новые устройства сохраняют все функции, необходимые для проведения заседаний в соответствии с регламентом Сейма. С их помощью депутаты могут записываться для участия в дебатах, голосовать по вопросам повестки дня, проходить регистрацию и подтверждать наличие кворума.
Проект по замене оборудования реализуется в тесном сотрудничестве с латвийским центром реагирования на киберинциденты CERT.LV. Для проверки безопасности и устойчивости системы были проведены необходимые испытания.
Новое оборудование также проверили и приняли члены счетной комиссии, избранные Сеймом. В нее входят представители парламентских фракций.
Настройка и установка устройств, а также тестирование всей системы проводились во время перерыва между весенней и осенней сессиями Сейма. Перед первым использованием депутатам предоставили возможность ознакомиться с работой нового оборудования и опробовать его.
Устройства были приобретены в рамках публичной закупки. Поставку оборудования для электронной системы голосования обеспечила компания A-T Trade Music.
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