Латвийские школы должны подготовить планы непрерывности обучения при угрозах

В свою очередь, самоуправлениям, с учетом планов гражданской обороны и установленных государством рамок, необходимо будет определить порядок реализации образовательных программ в случае угрозы на своей административной территории. В образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства внутренних дел и Министерства обороны, такие планы будут разрабатываться в соответствии с требованиями, установленными соответствующими министерствами.