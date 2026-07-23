Латвийские школы должны подготовить планы непрерывности обучения при угрозах
Сейм обязал все школы Латвии разработать планы действий на случай угрозы — от военной опасности до чрезвычайных ситуаций. Учебный процесс не должен останавливаться даже в кризис.
Министерство образования и науки планирует ввести единый подход к деятельности образовательных учреждений в ситуациях угрозы. Согласно поправкам, министр образования и науки утвердит рамки устойчивости и непрерывности системы образования, а также образец плана обеспечения непрерывности деятельности образовательного учреждения.
Документы будут определять основные принципы и требования к тому, как образовательным учреждениям обеспечивать непрерывность учебного процесса в случаях различных угроз, в том числе предусматривая алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях.
В свою очередь, самоуправлениям, с учетом планов гражданской обороны и установленных государством рамок, необходимо будет определить порядок реализации образовательных программ в случае угрозы на своей административной территории. В образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства внутренних дел и Министерства обороны, такие планы будут разрабатываться в соответствии с требованиями, установленными соответствующими министерствами.
Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения.