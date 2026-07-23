ФОТО: Рига потратит 1,6 млн евро на празднование своего 825-летия

Организаторы рассчитывают и на зарубежных туристов. По словам мэра, на протяжении как минимум полугода участников международных мероприятий, в которых он принимает участие, приглашают на праздник Риги. При этом Клейнбергс не стал прогнозировать, сколько иностранных гостей может приехать в столицу.