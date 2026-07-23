Мероприятие о 825-летии Риги
Празднование 825-летия Риги продлится весь август и обойдется самоуправлению в 1,6 млн евро. В программу вошли 45 мероприятий, которые, по ...
ФОТО: Рига потратит 1,6 млн евро на празднование своего 825-летия
Празднование 825-летия Риги продлится весь август и обойдется самоуправлению в 1,6 млн евро. В программу вошли 45 мероприятий, которые, по прогнозам столичных властей, посетят не менее 200 000 человек.
Мэр столицы Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что в городе пройдут масштабные мероприятия, которые должны привлечь большое количество посетителей. Ожидается, что 45 событий программы посетят не менее 200 000 человек.
Организаторы рассчитывают и на зарубежных туристов. По словам мэра, на протяжении как минимум полугода участников международных мероприятий, в которых он принимает участие, приглашают на праздник Риги. При этом Клейнбергс не стал прогнозировать, сколько иностранных гостей может приехать в столицу.
Мэр признался, что пока не выбрал мероприятие, которое хотел бы посетить больше всего. По его мнению, детям наверняка будет интересно шоу Red Bull, а посетителям помладше - праздничные мастерские.
Одним из главных событий, по словам Клейнбергса, станет кульминация праздника 15 августа, когда в разных частях столицы пройдет особенно насыщенная программа.
Празднование продлится весь август
Otkrito.lv уже сообщал, что мероприятия в честь 825-летия Риги начнутся 1 августа и будут проходить на протяжении всего месяца.
В программе предусмотрены праздники в городских районах, Музыкальные парки, празднование дня рождения Риги на набережной 11 Ноября и другие события.
Первым мероприятием станет открытие мурала Рижское лето на улице Эдуарда Смилгя, 46. Затем в парке Узварас пройдет Праздник Левого берега, организаторы которого предлагают жителям и гостям столицы заново открыть Ригу как открытый город для открытых людей.
7 и 8 августа на Домской площади состоится спектакль Латвийского Национального театра "Мятежная Рига".
8 августа в парке Гризинькалнс пройдет Праздник Правого берега с различными мероприятиями на протяжении всего дня.
Главные события состоятся 14 и 15 августа
Вечером 14 августа празднование продолжится концертом электронной музыки на Ратушной площади. На сцену выйдут Sign Libra, Эвия Вебере, литовская группа Solo Ansamblis и латвийский проект Oil X Gas.
Главные мероприятия 15 августа пройдут на набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Узварас, на улице Экспорта, Эспланаде, возле Рижского конгресс-центра и в Оперном сквере.
Завершат программу фестиваль воздушных змеев и Ночь древнего огня
29 августа на улице Маза Яуниела, 5, и расположенной рядом автостоянке состоится открытие Центра традиционной культуры и ремесел.
У причала Рижского пассажирского порта пройдет международный фестиваль воздушных змеев Fantadroms. Вечером на пляже Вакарбулли состоятся мероприятия Ночи древнего огня.
Праздничные события будут проходить и по вечерам в рабочие дни. Музыкальные парки запланированы на 6, 13, 20 и 27 августа.