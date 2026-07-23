Ратниекс победил "Золушку": с фасада Театра имени Чехова убрали рекламу спектакля на русском
Конфликт вокруг русскоязычных надписей на фасаде Театра имени Михаила Чехова в Риге получил новое продолжение. Вице-мэр Эдвард Ратниекс опубликовал видео демонтажа ставшего основанием для претензии плаката.
Продолжающийся спор вокруг использования русского языка на фасаде Рижского театра имени Михаила Чехова получил новое развитие. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в социальных сетях видео, на котором показан демонтаж рекламного плаката спектакля "Золушка", содержавшего название постановки на русском языке.
Комментируя происходящее, Ратниекс заявил, что этот плакат в течение нескольких лет оставался на фасаде театра как своеобразный символ нежелания отказываться от русскоязычных надписей.
"Сегодня, 23 июля, мы можем видеть, что с фасада Рижского Русского театра убрали этот плакат, который находился здесь несколько лет как элемент упрямства, демонстрирующий, что здесь могут быть и надписи на русском языке. Теперь ситуация изменилась, и этот плакат демонтирован", - сказал вице-мэр.
Он также поблагодарил Министерство культуры за содействие в решении этого вопроса. В частности, Ратниекс выразил благодарность министру культуры Наурису Пунтулису, парламентскому секретарю Ивару Аболиньшу, а также руководителю бюро министра.
Вопрос о русскоязычных надписях на фасаде Театра имени Михаила Чехова уже несколько месяцев остается предметом общественных и политических дискуссий. Ранее Эдвард Ратниекс неоднократно заявлял, что публичное оформление государственного театра должно соответствовать статусу латышского языка как единственного государственного языка Латвии, тогда как представители театра и часть общественности призывали учитывать исторические традиции учреждения и его культурную специфику.