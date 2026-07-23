Ратниекс победил "Золушку": с фасада Театра имени Чехова убрали рекламу спектакля на русском

"Сегодня, 23 июля, мы можем видеть, что с фасада Рижского Русского театра убрали этот плакат, который находился здесь несколько лет как элемент упрямства, демонстрирующий, что здесь могут быть и надписи на русском языке. Теперь ситуация изменилась, и этот плакат демонтирован", - сказал вице-мэр.