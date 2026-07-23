В Риге не хватает мест для урн с прахом: началось строительство колумбария за 700 000 евро
На Первом Лесном кладбище в Риге началось строительство нового колумбария на 1000 ниш. На проект выделено почти 700 000 евро, завершить работы планируется до конца года.
Проект предусматривает благоустройство запущенной территории и создание нового места памяти. При этом планируется сохранить ландшафтный облик кладбища и вписать новое сооружение в существующую среду.
"Кремация уже не является редко используемой альтернативой - жители выбирают ее все чаще. Об этом свидетельствует и спрос на ниши в рижских колумбариях. Новый комплекс поможет обеспечить устойчивое развитие кладбищ и позволит сотням семей создать благоустроенное и достойное место памяти своих близких", - заявила председатель Комитета Рижской думы по жилищным вопросам и окружающей среде Элина Трея.
В колумбарии оборудуют 1000 ниш
Колумбарий задуман как лаконичный комплекс, расположенный на характерном для этой местности рельефе и подчиненный общей структуре кладбища.
Проект предусматривает главную и второстепенную оси. Вторая соединит кладбищенский холм с прилегающей территорией. Дорожки впишут в рельеф таким образом, чтобы они образовывали крестообразную композицию. В центре комплекса разместят стены с нишами для урн. Планируется благоустроить территорию площадью около 3300 квадратных метров. Площадь самих сооружений составит примерно 50 квадратных метров.
В колумбарии оборудуют 1000 ниш: 120 из них будут рассчитаны на четыре урны, а 880 - на две. Рядом также создадут десять автомобильных и пять велосипедных парковочных мест.
На строительство выделили почти 700 000 евро
Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам в этом году решил выделить Департаменту жилья и окружающей среды почти 700 000 евро на реализацию проекта. Завершить строительство колумбария планируется до конца года.
Создание нового комплекса должно помочь решить проблему нехватки мест для размещения урн в Риге, поскольку спрос на такой способ захоронения продолжает расти.
В первом рижском колумбарии мест больше нет
Первый городской колумбарий был открыт на Втором Лесном кладбище в 2017 году. Он состоит из 11 сооружений, расположенных на разных уровнях и образующих единую композицию. Всего там оборудовано 288 ниш, каждая из которых рассчитана на четыре урны. В центре пятиуровневого сооружения установлен стеклянный памятник с изображением дерева и летящих птиц. На нем размещены слово "Колумбарий" и надпись на латышском и латинском языках: "Они всегда будут в нашей памяти".
Последнее свободное место в этом колумбарии было приобретено уже два года назад.
В Риге осталось только два открытых кладбища
Ежегодно на рижских кладбищах хоронят в среднем около 7000 человек. Примерно в 10% случаев родственники умерших выбирают кремацию.
В ведении Рижского самоуправления находятся 22 кладбища. Открытых кладбищ, на которых еще можно выделять места для новых захоронений, в городе осталось только два - Болдерайское и Яунциемское.
Три кладбища - Торнякалнское, Мартиня и Капсила - имеют статус закрытых. Там разрешено захоранивать только урны с прахом в существующих семейных могилах, на содержание которых заключен соответствующий договор.
Остальные кладбища считаются частично закрытыми. Новые захоронения там проводят преимущественно на уже созданных семейных участках. Если на таком участке больше невозможно провести захоронение, семье может быть выделено новое место.
Все муниципальные кладбища вместе занимают более четырех квадратных километров городской территории. Самым большим по площади является Яунциемское кладбище - его территория превышает 148 гектаров.