В Риге не хватает мест для урн с прахом: началось строительство колумбария за 700 000 евро

Первый городской колумбарий был открыт на Втором Лесном кладбище в 2017 году. Он состоит из 11 сооружений, расположенных на разных уровнях и образующих единую композицию. Всего там оборудовано 288 ниш, каждая из которых рассчитана на четыре урны. В центре пятиуровневого сооружения установлен стеклянный памятник с изображением дерева и летящих птиц. На нем размещены слово "Колумбарий" и надпись на латышском и латинском языках: "Они всегда будут в нашей памяти".