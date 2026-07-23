В крупной латвийской реке больше нельзя купаться. Что там случилось?
В реке Муса в районе Бауски началось интенсивное "цветение" воды. Зеленовато-желтые водоросли пришли из Литвы вместе с потоком воды после переполнения водохранилищ гидроэлектростанций, где в теплой стоячей воде массово размножились водоросли.
Как пояснил эколог самоуправления Бауского края Валерий Габранс, недавние сильные дожди в бассейне реки Муса в Литве привели к переполнению водохранилищ ГЭС. Вода, насыщенная водорослями, достигла латвийской территории. В конце прошлой недели прежде прозрачная вода в Мусе помутнела и приобрела зеленовато-желтый оттенок сначала у латвийско-литовской границы и поселка Узвара, а затем у Бауски и в Лиелупе.
По словам специалиста, причиной явления стала высокая концентрация биогенных веществ - азота и фосфора. В жаркую погоду мелкие стоячие водоемы сильно прогреваются, что создает благоприятные условия для бурного размножения зеленых и сине-зеленых водорослей.
Самоуправление Бауского края поддерживает связь с Государственной службой окружающей среды и Инспекцией здравоохранения. Кроме того, администрация Баускского объединения обратилась в научный институт BIOR, специалисты которого 23 июля возьмут пробы воды на городском пляже у стадиона для проведения микробиологического анализа. О результатах исследований власти обещают сообщить дополнительно.
Эколог также подчеркнул, что "цветение" воды никак не связано с работами по покосу водной растительности, которые самоуправление начало 17 июля на пляже у стадиона. Там проводится только скашивание и уборка водных растений, как это делалось и в предыдущие годы, а не очистка русла реки.
По оценке специалистов, "цветение" воды - временное природное явление, которое обычно не оставляет долговременных последствий для водных организмов и растений. Ожидается, что в течение одной-двух недель вода станет более прозрачной. Улучшению ситуации также должны способствовать прохладная погода и осадки, прогнозируемые на этой неделе.
До нормализации ситуации самоуправление рекомендует жителям не купаться в реке Муса и не поить домашних животных речной водой, а также следить за дальнейшими сообщениями о состоянии воды.