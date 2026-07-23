В крупной латвийской реке больше нельзя купаться. Что там случилось?

Эколог также подчеркнул, что "цветение" воды никак не связано с работами по покосу водной растительности, которые самоуправление начало 17 июля на пляже у стадиона. Там проводится только скашивание и уборка водных растений, как это делалось и в предыдущие годы, а не очистка русла реки.