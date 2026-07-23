Латвийский город неожиданно резко вырос в размерах

"Эти территории исторически тесно связаны со Смилтене и со временем фактически стали частью города как в функциональном, так и в территориальном отношении. Они пользуются общей с городом инфраструктурой, а их жители ежедневно используют услуги, доступные в Смилтене", - объясняет самоуправление.