Город Смилтене поглотил соседние поселки.
В Латвии
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Латвийский город неожиданно резко вырос в размерах
На очередном заседании думы самоуправления Смилтенского края принято решение о внесении изменений в обязательные правила. Среди прочего правила предусматривают расширение границ города Смилтене.
В рамках нового территориального плана уточнены и расширены границы города Смилтене с учетом существующей единой инфраструктуры.
В состав города включены пригородные поселки:
- Видземе;
- Силва;
- Салтупи;
- Калнамуйжа;
- Гротузис.
"Эти территории исторически тесно связаны со Смилтене и со временем фактически стали частью города как в функциональном, так и в территориальном отношении. Они пользуются общей с городом инфраструктурой, а их жители ежедневно используют услуги, доступные в Смилтене", - объясняет самоуправление.
Кроме того, территория города расширена за счет отдельных перспективных зон развития:
- в северо-западном направлении - к региональной автодороге P18 Валмиера - Смилтене от перекрестка улиц Гауяс и Лимбажу;
- в северном направлении - от Калнамуйжи вдоль региональной автодороги P24 Смилтене - Валка.