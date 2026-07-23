Латвийский город неожиданно резко вырос в размерах
Фото: LETA
Город Смилтене поглотил соседние поселки.
В Латвии

Латвийский город неожиданно резко вырос в размерах

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Otkrito.lv

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На очередном заседании думы самоуправления Смилтенского края принято решение о внесении изменений в обязательные правила. Среди прочего правила предусматривают расширение границ города Смилтене.

В рамках нового территориального плана уточнены и расширены границы города Смилтене с учетом существующей единой инфраструктуры.

В состав города включены пригородные поселки:

  • Видземе;
  • Силва;
  • Салтупи;
  • Калнамуйжа;
  • Гротузис.

"Эти территории исторически тесно связаны со Смилтене и со временем фактически стали частью города как в функциональном, так и в территориальном отношении. Они пользуются общей с городом инфраструктурой, а их жители ежедневно используют услуги, доступные в Смилтене", - объясняет самоуправление.

Кроме того, территория города расширена за счет отдельных перспективных зон развития:

  • в северо-западном направлении - к региональной автодороге P18 Валмиера - Смилтене от перекрестка улиц Гауяс и Лимбажу;
  • в северном направлении - от Калнамуйжи вдоль региональной автодороги P24 Смилтене - Валка.

Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвии появится новый город у моря.
 

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