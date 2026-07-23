Опыт Латвии в противостоянии злонамеренным гибридным атакам назвали бесценным

В первый день визита министры внутренних дел Латвии и Эстонии посетили центры управления катастрофами в Салацгриве и Саулкрасты, где ознакомились с латвийской системой гражданской обороны и управления кризисами, готовностью самоуправлений к чрезвычайным ситуациям и механизмами межведомственного сотрудничества. Также министры посетили Скултский порт, обсудив значение портов в инфраструктуре государственной безопасности. Визит продолжился в Муцениеки, где министры ознакомились с работой центра соискателей убежища и центра размещения задержанных иностранцев. Во второй день визита Таро вместе с парламентским секретарем Министерства внутренних дел Эдвинсом Шноре посетил латвийско-белорусскую государственную границу и границу с Россией.