Опыт Латвии в противостоянии злонамеренным гибридным атакам назвали бесценным
Министр внутренних дел Эстонии назвал опыт Латвии в борьбе с гибридными атаками "бесценным". Во время визита главы МВД двух стран объехали границы, порты и центры кризисного управления — от Салацгривы до белорусской границы.
Как сообщили в Министерство внутренних дел, Янис Домбрава принимал в Латвии с рабочим визитом министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро. Во время визита министры обсудили сотрудничество двух стран в области безопасности границ, управления миграцией, гражданской обороны и управления кризисами, а также ознакомились с инфраструктурой внутренней безопасности Латвии и работой служб внутренних дел.
Домбрава отметил, что они с эстонским коллегой единодушны - вызовы безопасности в Балтии становятся все сложнее, поэтому тесное сотрудничество между странами имеет существенное значение, и только сообща можно обеспечить безопасность Балтийского региона и крепкую внешнюю границу Европейского союза.
Таро во время встречи подчеркнул, что Латвия не только ближайший сосед Эстонии, но и один из самых надежных союзников. "Опыт Латвии в противостоянии злонамеренным гибридным атакам бесценен, и как эстонская полиция, так и эстонская погранохрана получают ценный опыт, направляя своих должностных лиц на помощь латвийским коллегам в устранении этих целенаправленно созданных вызовов. Это сотрудничество, несомненно, продолжится", - сказал Таро.
В первый день визита министры внутренних дел Латвии и Эстонии посетили центры управления катастрофами в Салацгриве и Саулкрасты, где ознакомились с латвийской системой гражданской обороны и управления кризисами, готовностью самоуправлений к чрезвычайным ситуациям и механизмами межведомственного сотрудничества. Также министры посетили Скултский порт, обсудив значение портов в инфраструктуре государственной безопасности. Визит продолжился в Муцениеки, где министры ознакомились с работой центра соискателей убежища и центра размещения задержанных иностранцев. Во второй день визита Таро вместе с парламентским секретарем Министерства внутренних дел Эдвинсом Шноре посетил латвийско-белорусскую государственную границу и границу с Россией.