Бизнесмены хотят ясности: правительствам стран Балтии пора четко назвать стоимость и сроки Rail Baltica

"Это общая проблема, с которой нам нужно обратиться в Брюссель и рассказать, как мы решаем эту проблему. Либо у нас появятся деньги раньше, либо нам нужно отложить сроки, потому что я не собираюсь брать такую сумму из нашего бюджета, перекладывая ее на плечи наших налогоплательщиков. Сейчас мы обеспечиваем внешнюю безопасность Европы, поэтому тратим все на оборону, и возникает дефицит", - сказал Кулбергс.