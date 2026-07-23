Бизнесмены хотят ясности: правительствам стран Балтии пора четко назвать стоимость и сроки Rail Baltica
Предпринимательские организации стран Балтии призывают премьер-министров всех трех стран лично взять на себя политическую ответственность за реализацию проекта Rail Baltica и четко обозначить стоимость проекта и сроки его завершения.
Балтийские бизнес-организации обосновывают свой призыв сохраняющейся неопределенностью вокруг Rail Baltica. Окончательный срок завершения проекта, модель финансирования и общая стоимость остаются неясными, а ответственные лица на уровне руководства часто менялись, сообщает Lsm.lv.
"Премьер-министры должны взять на себя ответственность, прояснить ситуацию и сказать обществу: давайте закончим к такому-то году. Это будет выглядеть так, стоить столько-то. Мы сможем сделать то и это. Вот в чем суть послания, если можно так сказать", - заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в целом согласен с призывом предпринимателей. В программе "Утренняя панорама" он сказал, что проект Rail Baltica может быть завершен только при совместных действиях всех трех балтийских государств. Латвии не хватает примерно 2,3 миллиарда евро для реализации минимальной программы, и премьер-министр не готов финансировать эту сумму из государственного бюджета.
"Это общая проблема, с которой нам нужно обратиться в Брюссель и рассказать, как мы решаем эту проблему. Либо у нас появятся деньги раньше, либо нам нужно отложить сроки, потому что я не собираюсь брать такую сумму из нашего бюджета, перекладывая ее на плечи наших налогоплательщиков. Сейчас мы обеспечиваем внешнюю безопасность Европы, поэтому тратим все на оборону, и возникает дефицит", - сказал Кулбергс.