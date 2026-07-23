ЕС смягчил новый пакет санкций против России

Однако введение общего визового запрета, который должен был помешать въезду в ЕС граждан России, участвовавших в войне против Украины, отложили. Страны договорились лишь продолжить работу над возможным введением такого запрета в будущем. Некоторые другие первоначально предложенные меры также не вошли в окончательную версию санкционного пакета.