ЕС смягчил новый пакет санкций против России
Страны Евросоюза после нескольких недель переговоров согласовали 21-й пакет санкций против России. Потолок цен на российскую нефть зафиксируют на уровне 44 долларов за баррель, однако от ряда первоначально предложенных ограничений пришлось отказаться.
Соглашение было достигнуто после нескольких недель переговоров. При этом новый раунд санкций оказался менее жестким, чем планировалось первоначально, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
В рамках пакета ЕС зафиксировал потолок цен на российскую нефть. Принятие 21-го пакета санкций задерживалось из-за возражений нескольких стран Евросоюза против отдельных предложенных мер.
"Наш 21-й пакет санкций направлен против отраслей, воздействие на которые будет наиболее значительным: энергетики, финансовых услуг, криптовалют и торговли", - говорится в заявлении Кошты.
По словам дипломатов, последнее препятствие удалось устранить после того, как Греции предоставили исключение, позволяющее одной из ее судоходных компаний продолжать перевозку российского сжиженного природного газа из Арктики.
Послы 27 стран ЕС стремились заключить соглашение до истечения установленного срока, чтобы зафиксировать предельную цену экспортируемой российской нефти на уровне 44 долларов за баррель. В противном случае потолок мог резко вырасти.
Согласно договоренности, действующее ограничение сохранится в течение следующих 12 месяцев. Таким образом ЕС пытается не позволить Москве получить дополнительную прибыль от роста нефтяных цен, вызванного войной на Ближнем Востоке.
Новые меры также направлены против финансового и криптовалютного секторов России. В черный список включили многих российских должностных лиц.
Однако введение общего визового запрета, который должен был помешать въезду в ЕС граждан России, участвовавших в войне против Украины, отложили. Страны договорились лишь продолжить работу над возможным введением такого запрета в будущем. Некоторые другие первоначально предложенные меры также не вошли в окончательную версию санкционного пакета.
Болгария заявила, что ей удалось добиться исключения патриарха Русской православной церкви Кирилла из списка лиц, в отношении которых предусмотрены заморозка активов и запрет на въезд.
Португалия и Франция, по словам дипломатов, выступили против запрета на импорт из России трески и минтая.