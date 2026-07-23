Нас обманули? Полиция закрыла дело о якобы нападении мигрантов на женщину в центре Риги
Громкая история о якобы сексуальном нападении мигрантов в центре Риги получила неожиданное продолжение. Полиция завершила расследование, не обнаружила признаков преступления и теперь проверяет, не было ли общество введено в заблуждение.
Государственная полиция Латвии завершила расследование уголовного процесса, возбужденного после публикации в социальных сетях сообщения о якобы совершенном мигрантами сексуальном нападении на женщину в центре Риги. Следствие пришло к выводу, что преступление не произошло.
Как сообщили в полиции, первоначально никто не обращался в правоохранительные органы с официальным заявлением. Лишь после того, как публикация вызвала широкий общественный резонанс, сотрудники полиции сами прибыли к женщине, после чего было получено официальное заявление о возбуждении уголовного процесса по статье, касающейся преступлений против нравственности и половой неприкосновенности.
Под процессуальным руководством прокуратуры были проведены масштабные следственные и оперативные мероприятия. Следователи изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в городе, а также проанализировали и проверили всю информацию, полученную в ходе расследования.
Однако изложенные женщиной обстоятельства о совершении в отношении нее действий сексуального характера подтверждения не нашли. В связи с этим 21 июля было принято решение о прекращении уголовного процесса. Одновременно полиция начала ведомственную проверку по факту возможной дачи заведомо ложных показаний и введения общества в заблуждение.
В Государственной полиции подчеркнули, что публикация сообщения в социальных сетях не является официальным обращением в правоохранительные органы и не способствует обеспечению общественной безопасности, поддержанию общественного порядка и справедливому разрешению правовых вопросов.
Полиция напоминает, что при столкновении с возможным преступлением или другим правонарушением необходимо незамедлительно сообщать об этом, позвонив по номеру 112, обратившись в ближайший участок Государственной полиции или направив официальное заявление, подписанное квалифицированной электронной подписью.
Юрист Гинта Вилцане в соцсетях утверждала, что в центре Риги, в сквере у Латвийского университета, когда она шла домой, к ней пристали двое мужчин, похожих на жителей Индии или Пакистана. "Когда один уже начал распускать руки, второй вытащил свои гениталии. Я боролась, пока не подбежал какой-то мужчина спасать", - написала тогда женщина в социальной сети.
Общедоступная информация свидетельствует о том, что женщина ранее была членом правления Рижского отделения Национального объединения и в свое время баллотировалась на выборах в Сейм и самоуправления по списку Нацобъединения.
Реагируя на утверждения Вилцане, министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) в социальной сети написал, что полиция должна быстро найти конкретных лиц. "Такие насильники не должны находиться в цивилизованной стране. Я готов при первой же возможности подписать решение о включении этих лиц в "черный список" и их выдворении", - говорится в посте министра. Также вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение), реагируя на пост Вилцане, указал, что Рижская муниципальная полиция проведет дополнительные меры по иммиграционному контролю, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в Риге.