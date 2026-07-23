Нас обманули? Полиция закрыла дело о якобы нападении мигрантов на женщину в центре Риги

Реагируя на утверждения Вилцане, министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) в социальной сети написал, что полиция должна быстро найти конкретных лиц. "Такие насильники не должны находиться в цивилизованной стране. Я готов при первой же возможности подписать решение о включении этих лиц в "черный список" и их выдворении", - говорится в посте министра. Также вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение), реагируя на пост Вилцане, указал, что Рижская муниципальная полиция проведет дополнительные меры по иммиграционному контролю, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в Риге.