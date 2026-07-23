ВИДЕО: зритель передразнивал Трампа у него за спиной и попал в прямой эфир

Однако однозначно утверждать, что зритель хотел посмеяться над Трампом, нельзя. После этого мужчина встал и поднял плакат с адресом TrumpAccounts.Gov, поддержав инициативу, которую президент продвигал во время мероприятия. Его имя и причины такого поведения пока не установлены.