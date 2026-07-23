ВИДЕО: зритель передразнивал Трампа у него за спиной и попал в прямой эфир
Курьезный эпизод произошел во время выступления президента США Дональда Трампа в Джорджии. Один из мужчин, находившихся прямо за политиком, начал повторять его характерные движения рук, мимику и манеру произносить слова. Видео быстро разошлось по социальным сетям.
Дональд Трамп выступал 22 июля в школе Wheeler High School в городе Мариетта. Пока президент рассказывал об инвестициях в экономику Джорджии, камеры зафиксировали сидевшего позади него мужчину в костюме и красном галстуке.
В какой-то момент зритель начал почти синхронно повторять движения Трампа. Он размахивал руками, покачивал головой, складывал губы и беззвучно воспроизводил отдельные фрагменты речи. Со стороны это выглядело так, будто у президента неожиданно появился пародист.
Особенно ярким эпизод стал во время слов Трампа о том, что сейчас в США инвестируют больше денег, чем когда-либо в истории страны.
Некоторые пользователи социальных сетей решили, что мужчина намеренно высмеивал манеру Трампа выступать перед публикой. Несколько зарубежных изданий также назвали произошедшее открытой пародией на президента.
Однако однозначно утверждать, что зритель хотел посмеяться над Трампом, нельзя. После этого мужчина встал и поднял плакат с адресом TrumpAccounts.Gov, поддержав инициативу, которую президент продвигал во время мероприятия. Его имя и причины такого поведения пока не установлены.
Основной темой выступления стали инвестиции в Джорджию и программа Trump Accounts. Она предусматривает открытие инвестиционных счетов для детей, родившихся во время второго президентского срока Трампа, с первоначальным государственным взносом в размере 1000 долларов. Президент также рассказал о планах японских компаний вложить средства в новые проекты в штате.